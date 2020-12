Non sono così isolate le segnalazioni da parte di utenti che riscontrano problemi con Binance bloccato oggi 21 dicembre. L’anomalia si viene a creare in fase di login, con un potenziale down da monitorare con grande attenzione per tutti coloro che seguono sempre con grande attenzione questo mondo. Dunque, non si tratta di problemi relativi ad un servizio diffusissimo, ma al contempo bisogna registrare che dalle 15 circa di questo lunedì in molti abbiano fatto fatica a procedere con l’accesso.

Binance bloccato il 21 dicembre durante il login, ma non è un down

Per chi non dovesse sapere di cosa stiamo parlando, Binance bloccato rappresenta un problema per il pubblico legato all’universo bitcoin. In passato abbiamo affrontato la questione solo per alcune bufale e truffe, come avete osservato tramite alcuni studi più specifici sulla vicenda. In particolare, questo marchio è a tutti gli effetti una certezza per chi intende procedere con lo scambio di criptovalute che, di solito, viene fornito da una piattaforma per il trading di varie criptovalute.

In Italia, questo lunedì, possiamo monitorare in tempo reale l’andamento del malfunzionamento tramite l’apposita pagina di Down Detector. Di sicuro, Binance bloccato richiede quantomeno una comunicazione ufficiale da parte dello staff, per comprendere cosa stia avvenendo in Italia durante il login. Sperando ovviamente che non si tratti di un down generalizzato. Anche voi state facendo i conti con problemi inattesi sotto questo punto di vista? Fateci sapere con un commento nel box riservato a fine articolo.