Nel testo di 7+3 di Ultimo c’è una dedica per sua mamma. A pochi giorni dal Natale, Ultimo rilascia il nuovo singolo, un brano che intende regalare ai fan e che sarà disponibile dal 22 dicembre.

7+3 di Ultimo è dedicato alla mamma ed è nato in modo inaspettato solo qualche settimana fa.

“Circa 2 settimane fa ho scritto una canzone alla chitarra, si chiama 7+3”, scrive il cantante sui social nel ricordare la pubblicazione del nuovo singolo, disponibile dalla mezzanotte di martedì 22 dicembre.

Il brano segue la pubblicazione del singolo 22 Settembre, rilasciato proprio nel giorno che compare nel titolo. A tre mesi esatti dalla pubblicazione del precedente inedito, Ultimo rilascia 7+3 il 22 dicembre.

“È un pezzo che ho scritto di getto, in pochi minuti e l’ho fatto pensando a mia madre ed è a lei che voglio dedicarlo”, spiega a proposito del nuovo brano che anticipa essere intimo e sicuramente “speciale”. La dedica alla mamma rappresenta anche un regalo di Natale per tutti i fan che quest’anno lo attendevano in tour negli stadi. I concerti sono stati costretti al posticipo a causa dell’emergenza covid-19 e verranno recuperati nell’estate 2021, salvo nuovi aggiornamenti. Il gran finale è in programma al Circo Massimo di Roma, già sold out da mesi.

In attesa di recuperare i concerti, dal prossimo 4 giugno, l’artista sta intrattenendo i fan con una serie di inediti. Il prossimo a vedere la luce sarà 7+3, a proposito del quale l’artista ha dichiarato: “Si tratta di un pezzo speciale, intimo. Domani a mezzanotte sarà anche vostro. È il mio regalo di Natale”.

Il titolo particolare, 7+3, non rivela alcuna anticipazione sul contenuto del pezzo.

Il testo di 7+3 di Ultimo

in arrivo