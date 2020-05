Stadi e Circo Massimo, il tour di Ultimo rimandato al 2021

Il tour di Ultimo è posticipato al 2021. Sarà ufficialmente un’estate senza concerti, almeno senza quelli per i quali avevamo già acquistato i biglietti.

Se infatti i concerti potranno riprendere il prossimo 15 giugno, è certo oramai che dovranno seguire rigide regole esplicitate nel nuovo decreto già in vigore.

Tutti quelli già annunciati, sono da considerarsi posticipati al prossimo anno. Dei tour che subiscono un rinvio fa parte anche quello di Ultimo che comprende concerti negli stadi con un gran finale al Circo Massimo di Roma in programma per il prossimo 19 luglio.

La data zero del tour era in programma per il 29 maggio allo Stadio Comunale di Bibione, la prima tappa ufficiale era invece attesa a Torino (Stadio Olimpico Grande Torino). Successivamente, Ultimo si sarebbe dovuto esibire a Firenze, Napoli, Milano, Modena, Ancona e poi Pescara, Bari e Messina prima dell’atteso finale a Roma.

I concerti restano in programma per il prossimo anno. Le nuove date verranno comunicate al più presto e comunque entro il prossimo 31 luglio.

Gli organizzatori stanno infatti riprogrammando tutti i concerti per consentire ai fan di assistere a nuovi spettacoli nelle stesse città. I biglietti già in possesso dei fan per i concerti del tour 2020 di Ultimo restano validi per le rispettive nuove date in fase di programmazione. Si attendono aggiornamenti sul nuovo calendario.

Il tour di Ultimo rimandato:

29 maggio 2020 Bibione, Stadio Comunale – DATA ZERO

3 giugno 2020 Torino, Stadio Olimpico Grande Torino

6 giugno 2020 Firenze, Stadio Artemio Franchi

7 giugno 2020 Firenze, Stadio Artemio Franchi

13 giugno 2020 Napoli, Stadio San Paolo

14 giugno 2020 Napoli, Stadio San Paolo

18 giugno 2020 Milano, Stadio San Siro

19 giugno 2020 Milano, Stadio San Siro

26 giugno 2020 Modena, Stadio Alberto Braglia

30 giugno 2020 Ancona, Stadio del Conero

4 luglio 2020 Pescara, Stadio Adriatico

11 luglio 2020 Bari, Stadio San Nicola

15 luglio 2020 Messina, Stadio San Filippo

19 luglio 2020 Roma, Circo Massimo