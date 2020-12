Un nuovo singolo di Ultimo è in arrivo ma la data di uscita non è quella che potrebbe emergere dagli indizi al momento disponibili in rete. 7+3, l’indizio che ha dipinto Ultimo su tela per mostrarlo sui social, non fa riferimento infatti alla data di uscita del pezzo quanto piuttosto al titolo del brano atteso in radio.

Lo svela la foto precedente pubblicata dall’artista, la cui didascalia è rappresentata da una serie di puntini sospensivi suddivisi in due gruppi. Il primo gruppo di puntini ne contiene proprio 7, il secondo gruppo ne contiene 3.

7+3 quindi è sicuramente da considerare un indizio verso il nuovo singolo di Ultimo ma non attinente alla release date. Tuttavia il nuovo brano potrebbe effettivamente arrivare in rotazione radiofonica e nelle piattaforme digitali nei prossimi giorni, probabilmente prima delle feste di Natale.

Il nuovo singolo di Ultimo potrebbe uscire venerdì 11 dicembre o venerdì 18 dicembre, ogni data successiva non sembra al momento plausibile visti gli indizi che il cantante ha già condiviso sui social. Tuttavia non è da escludere una pubblicazione in un giorno diverso dal tradizionale venerdì. Per Ultimo non sarebbe di certo la prima volta.

L’ultimo singolo pubblicato da Ultimo risale infatti allo scorso 22 settembre, un martedì. Il titolo del pezzo, proprio 22 Settembre, aveva spinto l’artista a scegliere la data cantata nel brano senza curarsi di che giorno della settimana fosse.

Sebbene i singoli, infatti, escano in tutto il mondo prevalentemente di venerdì, non è vietato pubblicare nuovi brani in giorni differenti anche se ciò significa rinunciare ad essere considerato da Spotify nella definizione della playlist New Music Friday.

Cosa sappiamo quindi del nuovo singolo di Ultimo? Al momento solo che il titolo è composto da 2 parole, la prima di 7 lettere e la seconda di tre 3 lettere. Arriverà probabilmente prima di Natale, ovvero nelle prossime due settimane.