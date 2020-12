Ci sono alcune importanti indicazioni che dobbiamo prendere seriamente in esame con il Samsung Galaxy S21 Ultra, almeno stando alle informazioni che sono emerse fino a questo momento per il pubblico. Dopo il punto della situazione dei giorni scorsi, infatti, è importante concentrarsi su quello che potrebbe avvenire nelle prossime settimane, individuando a conti fatti tre punti di forza per il pubblico. In attesa di comunicazioni ufficiali da parte del produttore coreano, vediamo dunque come stanno le cose oggi 21 dicembre.

I tre punti di forza previsti con il Samsung Galaxy S21 Ultra

In particolare, quali sono gli elementi sui quali dobbiamo concentrarci stamane a proposito del Samsung Galaxy S21 Ultra? Le ultime indiscrezioni si focalizzano prevalentemente sulla fotocamera migliorata di molto, con Foto Zoom arrivato ormai a livelli imbattibili, secondo le indiscrezioni che ci stanno facendo avvicinare gradualmente alla presentazione ufficiale dello smartphone. Attenzione anche alla durata della batteria, evidentemente migliorata di molto grazie ad un valore aggiunto praticamente certo come il refresh rate variabile.

Il terzo punto sul quale ci possiamo concentrare stamane, si riferisce alla possibilità di usare la risoluzione massima del display Qhd+ con 120Hz. A parte il tanto atteso Samsung Galaxy S21 Ultra, ad oggi nessun altro smartphone può farlo. Sono plus, questi, che indubbiamente rischiano di far arrivare sugli scaffali prodotti a prezzi molto alti, ma al contempo di fare la differenza rispetto.

Tornando alla batteria del Samsung Galaxy S21 Ultra, il refresh rate variabile rappresenterà in tutto e per tutto un elemento in comune con il Samsung Galaxy Note 20, ma con il nuovo Exinos a 5nm la differenza in termini di vera e propria autonomia si noterà. Dunque, massima attenzione al comparto hardware di un device destinato a fare la differenza nei prossimi mesi, secondo quanto raccolto.