In questi minuti è trapelate la scheda tecnica al completo del Samsung Galaxy S21 Ultra, che, come riportato da ‘SamMobile‘, è come fosse stato presentato oggi data la grande mole di informazioni di cui ormai si dispone grazie alla fuga di notizie di quest’oggi. La versione internazionale, equipaggiata con il processore Exynos 2100, disporrà di uno schermo Dynamic AMOLED 2X da 6,8 pollici, con frequenza di refresh rate a 120Hz fino a risoluzioni WQHD+ o 2K (3200 x 1440 pixel).

La configurazione comprende 12GB di RAM, e tagli di memoria scelta tra 128, 256 e 512GB (non espandibili). La fotocamera frontale dovrebbe coincidere con un’unità da 40MP con un obiettivo da 25mm. Il pannello posteriore del Samsung Galaxy S21 Ultra ospiterà quattro sensori, fra cui quello da 108MP, montato dietro ad una lente grandangolare da 24mm con apertura f/1.8. Non manca il supporto alla stabilizzazione ottica dell’immagine, e comprende lo stesso sensore da 1/1.33 pollici del Galaxy S20 Ultra, inclusa la dimensione dei pixel da 0,8μm. In combinazione troviamo una fotocamera ultra-grandangolare da 12MP (13mm), un teleobiettivo da 10MP (72mm) ed un altro teleobiettivo da 10MP (superzoom, 240mm). Entrambi sono dotati di OIS e di pixel con dimensioni da 1.2μm. Questa grande varietà di distanze focali promette uno zoom ibrido altamente capace, con ingrandimenti 3-10x. Sono inclusi l’autofocus a rilevamento di fase, un sistema laser di messa a fuoco automatica, ed un flash dual-tone.

Nonostante tutto, il Samsung Galaxy S21 Ultra sarà più piccolo del suo predecessore, pur se solo di 0,1mm più spesso. Le dimensioni finali dovrebbero ammontare a 165,1 x 75,6 x 8,9 mm, distribuite in un peso di 228 gr. L’hardware sarà supportato da una batteria da 5000mAh compatibile con la ricarica rapida a 45W (tenete anche presente che i flagship potrebbero arrivare in Italia senza auricolari e caricabatteria).