Cercate le serie tv perfette per Natale 2020? Durante la pandemia, le piattaforme di streaming hanno offerto vecchi e nuovi prodotti adatti a ogni palato e che contribuiscono ad aumentare il nostro bisogno di fare una maratona telefilmica.

Dalle commedie romantiche a cult anni ’90, ecco qualche consiglio su cosa guardare su Netflix, Amazon e Now TV durante le feste natalizie.

Netflix

Dash & Lily

Tra le serie perfette per Natale 2020 c’è questa adorabile rom-com. Basata su una serie di romanzi young adult, la trama segue due giovani, il cinico Dash e l’ottimista Lily, che iniziano a scambiarsi messaggi in un diario rosso in giro per New York. Non si sono mai incontrati, ma attraverso i loro pensieri iniziano a conoscersi e condividere paure, gioie e speranze per il futuro. Una simpatica comedy natalizia composta da 8 episodi, ideali per una maratona giornaliera.

Bridgerton

Basata sui romanzi di successo scritti da Julia Quinn, questa serie in costume è ambientata nel competitivo mondo dell’alta società londinese della Regency e segue le vicende di una ricca famiglia, i Bridgerton, a inizio ‘800. In particolare facciamo la conoscenza della primogenita Daphne, determinata a trovare il vero amore. Quando la misteriosa autrice di scandali Lady Whisteldown la mette in cattiva luce, la giovane si allea con l’ambito scapolo Simon, duca di Hastings, allo scopo di attrarre quanti più pretendenti e far cambiare idea all’autrice. Otto episodi della durata di un’ora basteranno per lasciarvi conquistare dalla serie prodotta da Shonda Rhimes.

Natale con uno sconosciuto

I popoli nordici lo fanno meglio: dalla Norvegia arriva Natale con uno sconosciuto, originale dramedy sulla ricerca del partner perfetto. La protagonista è Johanne, perennemente single che, stanca dei continui commenti sul suo stato sentimentale, comincia una caccia per trovare un fidanzato da portare a casa il giorno di Natale. Tra le serie tv perfette da guardare tutta d’un fiato.

Le terrificanti avventure di Sabrina

Per chi cerca una serie irresistibile tra il dark e il teen drama, questa fa per voi. Basata sui personaggi Archie e ambientata nello stesso universo di Riverdale, Le terrificanti avventure di Sabrina segue le avventure di una strega adolescente, le sue due zie e il mondo del soprannaturale. Attraverso tre stagioni (una quarta e ultima è in arrivo), Sabrina Spellman affronta ogni genere di pericolo, finendo anche all’Inferno.

Friends

La sitcom per eccellenza, una delle serie tv perfette per Natale 2020: le vicende dei sei amici del Central Perk hanno fatto la storia della televisione. Protagonisti un gruppo di trentenni – Rachel, Monica, Phoebe, Joey, Chandler e Ross – che non hanno certo bisogno di presentazioni. Le dieci stagioni saranno disponibili su Netflix anche nel 2021.

Amazon Prime Video

This Is Us

Per un Natale all’insegna dei buoni sentimenti, This Is Us è la serie perfetta per chi cerca storie emozionanti. Le vicende della famiglia Pearson attraverso tre archi temporali: passato, presente e futuro. Le prime quattro stagioni sono disponibili su Prime Video.

Downton Abbey

Un’elegante serie britannica che racconta le vicende decennali dell’aristocratica famiglia Crawley e dei domestici al suo servizio a Downton Abbey. Con l’aprirsi del Ventesimo secolo, tragedie, guerre e mutamenti sociali attraversano la Gran Bretagna lasciando un segno: la serie si apre con la notizia dell’affondamento del Titanic. Sei stagioni, tutte disponibili per una maratona su Prime Video.

Buffy

Una serie diventata un cult che ha influenzato numerose opere successive, Buffy racconta le vicende di una Cacciatrice di vampiri sedicenne, il cui compito è quello di combattere le forze del Male che minacciano Sunnydale, “culla” della Bocca dell’Inferno. Una serie imperdibile e adatta per una maratona durante le feste natalizie.

Now TV

His dark materials – Queste materie oscure

Per chi cerca la magia, Queste oscure materie è una tra le serie perfette per Natale 2020. Basata sull’omonima trilogia letteraria scritta da Philip Pullman, la storia è ambientata in un mondo parallelo. Protagonista è la giovane Lyra Belacqua legata a una profezia su una sostanza ignota che scende dal cielo. Durante le sue avventure, la giovane affronta una serie di avventure e incontra numerosi personaggi bizzarri come streghe, gyziani e orsi corazzati.

Cops – Una banda di poliziotti

Concludiamo questa lista con una serie italiana. Cops – Una banda di poliziotti segue le vicende di uno strambo commissariato di Apulia che rischia la chiusura per assenza di crimini. Per evitare di restare senza lavoro, i suoi agenti escogitano un piano dai risvolti esilaranti.