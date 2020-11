Si chiama Cops Una banda di poliziotti ed è la nuova miniserie Sky che promette grasse risate. Diretto da Luca Miniero, la nuova produzione Original andrà in onda in prima tv su Sky Cinema in due puntate rispettivamente il 14 e il 21 dicembre 2020, e sarà visibile anche in streaming su NOW TV.

Cops Una banda di poliziotti è ispirato a Kops, film svedese del 2003, e racconta le strampalate vicende di un Commissariato che escogita un folle piano per evitare la chiusura. La storia è ambientata ad Apulia, una città dove non si commettono reati dal molto tempo. Per questo motivo, Margherita Nardelli, dirigente della Polizia di Stato, si reca sul posto per iniziare il procedimento che porterà alla sua chiusura.

Sul luogo trova il Commissario Cinardi, giunto da poco ad Apulia dove spera di passare i suoi ultimi giorni prima della pensione in assoluta tranquillità. Scoperto che il Commissariato rischia di chiudere, Cinardi si unisce al gruppo di agenti che lavorano là e pianifica un piano: mettere in atto una serie di piccoli crimini che permetterà loro di continuare ad esercitare ad Apulia.

Nel cast della miniserie Sky, Claudio Bisio nei panni del Commissario Cinardi: Stefania Rocca è Margherita Nardelli, dirigente della Polizia di Stato. A loro si uniscono: Francesco Mandelli nei panni dell’agente Benedetto Starace, appassionato di polizieschi americani; Pietro Sermonti è invece Nicola O’Sicc, ex playboy ed ex uomo d’azione, ora accasato con la collega Maria Crocifissa, interpretata da Giulia Bevilacqua, una donna tuttofare: poliziotta, madre, moglie e psicologa. Dino Abbrescia veste i panni di Tonino, gestore di un chiosco davanti alla Questura, punto di ritrovo per i protagonisti; Guglielmo Poggi è Tommaso, il centralinista del Commissariato, gay dichiarato, ma dal carattere molto vittimista; Giovanni Esposito, infine, è Anaconda, un boss appassionato di cucina che mira a conquistare la città dove sono ambientate le vicende.

Luca Miniero, già dietro la macchina da presa di successi cinematografici come Benvenuti al Sud e Sono tornato, cura la sceneggiatura insieme a Giulia Gianni, Andrea Magnani, e Gina Neri. Cops Una banda di poliziotti è prodotto da Sky e Banijay Italia con la produzione esecutiva di Picture Show, in associazione con Memfis Film, il sostegno di Apulia Film Commission e il contributo di Regione Lazio.

Di seguito il trailer della miniserie: