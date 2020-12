Nel trailer di Sabrina 4 l’Inferno arriva a Greendale per un’ultima parte davvero da brividi. Netflix ha rilasciato un video promozionale che anticipa i restanti otto episodi che chiuderanno la serie tv. Le terrificanti avventure della strega adolescente, nata sui fumetti Archie e appartenente allo stesso universo di Riverdale, si concludono il 31 dicembre e regaleranno ai fan un Capodanno indimenticabile.

Il trailer mostra Sabrina Spellman intenta a festeggiare il suo compleanno e il party viene bruscamente interrotto da qualcosa di oscuro, degli spiriti maligni sono appena arrivati in città. Chiamati “gli orrori di Eldritch“, queste antiche entità sono dei distruttori di mondi e il loro scopo è proprio quello di radere al suolo Greendale. Tutto culminerà con l’arrivo del Vuoto e la fine di tutte le cose.

Sabrina non lascerà che ciò accada, quindi la vediamo avventurarsi all’Inferno per chiedere consiglio alla sua gemella cattiva Sabrina Morningstar e poi riunirsi con i suoi amici; insieme si prepareranno per un’epica battaglia finale. “Finiamo questa faccenda come al solito: insieme”, dichiara la protagonista. Nel bel mezzo della guerra a Greendale, Sabrina deve anche tener conto della sua complicata vita sentimentale. Nick, tornato dall’Inferno nella scorsa stagione, le dichiara il suo amore e sembra pronto a ricominciare da capo: “Sabrina Spellman, dobbiamo stare insieme.”

Ecco la sinossi ufficiale di Sabrina 4 su Netflix:

Nel corso degli otto episodi della parte 4, gli Orrori di Eldritch scenderanno su Greendale. La congrega deve combattere ogni terrificante minaccia una ad una (The Weird, The Returned, The Darkness per citarne alcune), tutte esse porteranno al Vuoto, che è la fine di tutte le cose. Mentre le streghe fanno la guerra, con l’aiuto del Fright Club, Nick inizia a ritrovare lentamente la strada per tornare nel cuore di Sabrina, ma sarà troppo tardi?

Di seguito il trailer di Sabrina 4 in italiano:

Nel cast della quarta parte de Le Terrificanti Avventure di Sabrina ritroveremo Kiernan Shipka nel ruolo di Sabrina Spellman; Chance Perdomo è Ambrose Spellman; Miranda Otto è Zelda Spellman; Lucy Davis è Hilda Spellman; Michelle Gomez è Mary Wardwell / Lilith / Madam Satan / Demone Pesta; Ross Lynch è Harvey Kinkle; Tati Gabrielle è Prudence Blackwood; Jaz Sinclair è Rosalind Walker; Richard Coyle è Padre Faustus Blackwood; Lachlan Watson è Theo Putnam; e Gavin Leatherwood nel ruolo di Nicholas Scratch.

Sabrina 4 è disponibile su Netflix dal 31 dicembre 2020.