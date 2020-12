La finale di The Voice Senior in diretta con Gianna Nannini come ospite. Lo show di Rai1 volte al termine dopo una serie di successi conquistati in prima serata, che sono andati ben oltre le più rosee aspettative.

I finalisti sono ora pronti per conquistare il titolo, sotto la guida dei cinque coach che cercheranno di valorizzare il loro talento artistico al quale hanno deciso di dare una seconda possibilità alla loro passione per la musica attraverso la partecipazione al programma di Antonella Clerici.

Loredana Bertè, Gigi D’Alessio, Al Bano e Jasmine Carrisi, e Clementino hanno scelto i loro finalisti nella puntata dei Knock Out, che si è svolta venerdì 18 dicembre. Due i concorrenti per ogni team, con Erminio Sinni e Giovanna Sorrentino per il Team Loredana; Marco Guerzoni ed Elena Ferretti per il Team Gigi; Tony Reale e Rita Mammolotti per il Team Carrisi e Roberto Tomasi con Alan Farrington per il Team Clementino.

Come già annunciato, l’ospite della finale sarà Gianna Nannini. La rocker senese ha appena rilasciato il singolo L’Aria Sta Finendo, tratto dal suo ultimo album di inediti La Differenza. Il brano è arrivato come un regalo di Natale per tutti i fan che attendono il suo ritorno sul palco dei concerti, atteso per il 2021 allo Stadio Artemio Franchi di Firenze e nei palasport.

Una scommessa vinta, quindi, quella di The Voice Senior. La formula del programma ha, infatti, conquistato la critica e il pubblico che l’ha premiato con ottimi ascolti venerdì dopo venerdì, spazzando via la concorrenza del GFVip che continuerà fino al mese di febbraio inoltrato.

The Voice Senior è stato certamente più fortunato del programma principale – The Voice Of Italy – che per anni è stato mandato in onda su Rai2 con risultati poco soddisfacenti, nonostante i vari avvicendamenti in conduzione, fino alla prova di Simona Ventura nel 2019.