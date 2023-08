Una delle voci rock più amate della musica italiana, Loredana Bertè non è soltanto una cantante: stiamo parlando di una performer, attivista e star della provocazione, con i suoi continui messaggi per i diritti delle donne e le sue ripetute condanne contro la violenza di genere e il patriarcato. Parlare dei migliori album di Loredana Bertè è faticoso ma non impossibile, ecco i suoi dischi di maggiore successo.

Normale O Super (1976)

Normale O Super è il secondo album di Loredana Bertè, pubblicato nel 1976. È il primo album prodotto da Mario Lavezzi. Il disco si distingue per la sua originalità e varietà, spaziando dal rock al pop, dal blues al reggae. Tra le canzoni più note troviamo Sei Bellissima uno dei più grandi successi.

Traslocando (1982)

Traslocando è il settimo album di Loredana Bertè, pubblicato nel 1982. Il disco, prodotto da Ivano Fossati, contiene il grande successo Non Sono Una Signora, una delle canzoni-manifesto di Loredana Bertè.

Jazz (1983)

Jazz è il secondo disco prodotto da Ivano Fossati ed è entrato nella storia per un brano scritto da Enrico Ruggeri e tutt’ora considerato uno dei migliori lavori di Loredana Bertè: Il Mare D’Inverno è una canzone rock malinconica, carica di pop e ruvidità. Ruggeri firma anche Il Testimone e La Donna Della Sera.

Un Pettirosso Da Combattimento (1997)

Un Pettirosso Da Combattimento è il primo disco pubblicato dopo la morte della sorella Mia Martini e contiene, tra le tante tracce di successo, Luna, un brano sul femminicidio che affronta il tema senza mezze parole e che ancora oggi viene usata come colonna sonora delle campagne di sensibilizzazione.

LiBertè (2018)

LiBertè non può mancare tra i migliori album di Loredana Bertè. Il disco segna un glorioso ritorno 13 anni dopo BabyBertè.

