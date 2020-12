Gianna Nannini ospite alla finale di The Voice Senior. La rocker senese canterà nel corso del capitolo conclusivo del programma di Rai1, che già oggi può essere considerato come la più grande scommessa vinta dal direttore di rete Stefano Coletta. L’anticipazione è riportata sulle colonne di TvBlog.

Fresca di nuovo singolo, Gianna Nannini ha voluto regalare un altro estratto da La Differenza in occasione delle prossime feste. L’Aria Sta Finendo è anche un messaggio che arriva forte e chiaro per questi tempi che stiamo vivendo e il rapido esaurimento delle risorse.

Un grande nome, quindi, per la finale di The Voice Senior che si è dimostrato in linea con le aspettative della direzione di rete, andando anche un poco oltre quello che ci si aspettava dalla corsa agli ascolti. Fino a questo momento, The Voice Senior ha fatto a fette il Grande Fratello Vip, che ha sempre perso nel confronto con il programma di Antonella Clerici.

Il talent, ora in onda su Rai1, è stato promosso dalla seconda rete dopo una serie di risultati deludenti nonostante i vari cambi di conduzione. Cambiato completamente l’assetto, con tutti i concorrenti partecipanti che hanno superato i 60 anni, pronti a esibirsi di fronte a una giuria completamente rinnovata e composta da Loredana Bertè, Gigi D’Alessio, Al Bano e Jasmine Carrisi, Clementino.

Tra i tanti concorrenti che si sono esibiti durante le Blind Auditions, c’è stato anche Giulio Todrani, il padre di Giorgia. Per le selezioni, aveva scelto un brano di Michael Bolton, convincendo tutta la giuria. La sua scelta è poi ricaduta su Loredana Bertè, con la quale proverà ad arrivare in finale.

Le ultime battute del programma di Rai1 sono destinate alla settimana prima di Natale, con un doppio appuntamento reso necessario dal rinvio della prima puntata, per lasciare posto a una puntata supplementare di Tale e Quale Show, che consentisse il ritorno in tv di Carlo Conti dopo il Covid.