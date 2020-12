Il nuovo singolo di Gianna Nannini è L’Aria Sta Finendo. Il brano fa parte di La Differenza, il suo ultimo album di inediti che era destinato anche al concerto in programma allo Stadio Artemio Franchi di Firenze. Lo show è stato rimandato al 2021 a causa dell’emergenza sanitaria.

Il sound internazionale di L’Aria Sta Finendo accompagna il messaggio inequivocabile trasmesso dall’inciso diretto, che ci invita a cambiare rapidamente prima che l’ossigeno si esaurisca.

Ecco le parole che Gianna Nannini ha ha voluto riservare ai suoi fan:

“Il momento che viviamo mi fa scatenare più del solito e riflettere, ma a suon di rock: ecco ‘L’ aria sta finendo“, in nuova versione ‘singolo’. E lunedì su YouTube il video, che spero vi schiarirà un po’ di idee per cominciare a pensare ad un futuro da difendere. Vi penso, vi abbraccio e arrivederci live! Auguri per tutti”

La Differenza è il diciannovesimo album in studio di Gianna Nannini, pubblicato a novembre 2019 e anticipato dal singolo omonimo. Dal disco, ha estratto anche Assenza e Motivo, l’unico duetto che ha interpretato con Coez.

Nel 2021, oltre ai concerti a supporto del suo album, Gianna Nannini sarà anche una delle protagoniste del concerto all’Arena Campovolo a sostegno delle donne vittime di violenza e che condividerà con Fiorella Mannoia, Laura Pausini, Alessandra Amoroso, Emma e Giorgia.

In questi giorni, Gianna Nannini era anche intervenuta per ricordare Maradona con un post che ha affidato ai suoi canali social: “Ci sono giocatori e giocatori, ma tu Diego sei una divinità del calcio, un essere umano che ha regalato emozioni a noi tutti come nessuno mai prima, e penso mai nessuno più dopo di te”.

Prima di La Differenza, Gianna Nannini veniva dal lungo e complicato tour che aveva dedicato ad Amore Gigante. Durante la tournée, l’artista si era infatti infortunata e aveva dovuto tenere parte dei concerti da seduta.

One, two, three, four

Io lo so tu lo sai

se mi guardi come fai a non dire niente?

io lo so

tu lo sai

per paura non si cambia mai

ma a volte non esistono risposte

siamo nati abbandonati

forse questo ci ha incollati

l’illusione di essere per l’altro il pezzo mancante

Dammi la mano

dammi la mano

se vuoi

Siamo stati condannati

nudi a letto intrappolati

a pretenderci le vene

e a nasconderci i pensieri io lo so tu lo sai

non ci penso finalmente

dopo tutto quel dolore non c’è niente

Dammi la mano

e dammi la mano

se vuoi

E l’aria sta finendo

ed io non ci sto più

a fare del mio cuore

un meccanismo tossico

è meglio dirsi addio

è meglio e si vivrà

ora lo so come si fa

a dire basta per sempre

e amarti veramente

Siamo stati fortunati

a vederci innamorati

siamo stati stupidi a invecchiare

Dammi la mano

dammi la mano

dai, dai, dai

E l’aria sta finendo

ed io non ci sto più

a fare del mio cuore

un meccanismo tossico

è meglio dirsi addio

non fa più male

ora lo so come si fa

a dire basta per sempre

e amarti veramente