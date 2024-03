Loredana Bertè dopo il ricovero rompe il silenzio e scrive ai fan. La voce di Sei Bellissima si è ritrovata costretta a posticipare i concerti previsti a Roma e Varese per un improvviso malore che ha preoccupato i suoi sostenitori, per questo ha scelto di rassicurarli pubblicando un comunicato sui social.

Il messaggio di Loredana Bertè dopo il ricovero

Nella notte tra mercoledì 13 marzo e giovedì 13 Loredana Bertè ha pubblicato la sua prima nota per rassicurare i fan sulle sue condizioni di salute e per ringraziarli per l’affetto ricevuto. Allo stesso tempo, la cantante chiede perdono per i disagi dovuti alla posticipazione delle date di Roma e Varese.

Loredana Bertè ha riferito di essere rientrata a Milano dopo “un breve ricovero romano dove mi hanno fatto una ‘terapia d’urto’ e dove ho iniziato esami ed accertamenti vari”.

“Sono mortificata per lo spostamento delle date di Roma e Varese ma le mie condizioni fisiche non mi hanno consentito di sostenere impegni come un concerto di 2 ore in piedi senza pause e relativi spostamenti”.

Nonostante l’imprevisto, la Bertè si dice “felice di essere riuscita almeno a portare a termine altri impegni meno gravosi per la mia salute” e dà appuntamento a venerdì 15 marzo per il nuovo appuntamento con The Voice Senior.

Cos’è successo alla cantante

L’11 marzo lo staff ha comunicato ai fan il rinvio del concerto di Roma per “un improvviso dolore addominale” per il quale l’artista era stata sottoposta ad “accertamenti in una struttura”. L’indomani lo stesso staff, nell’annunciare il rinvio della data di Varese, ha parlato di “ricovero romano” a seguito di “problemi acuti all’intestino“ per i quali la Bertè era “stata operata due volte lo scorso anno”.

La data al Teatro Brancaccio di Roma del tour, quindi, è stata posticipata al 15 maggio 2024 mentre quella del Teatro di Varese verrà recuperata il 10 maggio.

