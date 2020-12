Random in tour nel 2021dopo la partecipazione al Festival di Sanremo nella categoria dei Campioni. L’artista sarà in gara tra i Big dell’edizione numero 71 del Festival della Canzone Italiana con il brano Torno A Te e a seguire sarà in tour.

Due le date al momento annunciate e previste per il mese di novembre.



Random in tour nel 2021 si esibirà all’Atlantico Live di Roma sabato 20 novembre e al Fabrique di Milano domenica 28 novembre. Sono questi i primi appuntamenti dal vivo annunciati per il cantante in gara tra i 26 Campioni di Amadeus.

I biglietti per i concerti di Random in tour nel 2021 saranno disponibili su TicketOne a partire dalle ore 11.00 di lunedì 21 dicembre, solo online e via call center. Dalle ore 11.00 di sabato 26 dicembre i biglietti saranno in vendita anche in tutti i punti vendita autorizzati.

Random approderà a marzo al 71° Festival di Sanremo. Alle sue spalle ci sono oltre 210 milioni di ascolti su tutte le piattaforme digitali nonostante la sua giovanissima età. Random, classe 2001, non ha ancora compiuto 20 anni ed è già molto popolare tra i giovanissimi. All’attivo ha tre singoli molto apprezzati: Chiasso, Rossetto e Sono Un Bravo Ragazzo Un Po’ Fuori Di Testa che in totale gli hanno fruttato 6 dischi di Platino, contenuti nell’EP Montagne Russe, rilasciato a giugno 2020.

Con l’EP, Random ha dominato la top 10 della classifica FIMI/GfK Italia degli album più venduti della settimana per un totale di 6 settimane.

Quest’anno, Random è stato anche fortemente voluto da Maria De Filippi nel programma Amici Speciali, la versione VIP di Amici che tra i concorrenti ha visto personaggi già affermati del mondo della musica tra i qual la vincitrice della versione tradizionale del programma, Gaia Gozzi, anche lei in gara a Sanremo. Al Festival vedremo anche Arisa, di recente ingaggiata dalla De Filippi come docente di canto di Amici 20.