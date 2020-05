Chi è Random di Amici Speciali: Chiasso, Rossetto e Marionette con Carl Brave

Chi è Random? Random è tra i concorrenti di Amici Speciali, il nuovo format di Maria De Filippi al via oggi su Canale 5. Per 4 settimane consecutive, 12 protagonisti – tra cantanti e ballerini – si sfideranno per sostenere la Croce Rossa e prestare il proprio contributo artistico per la ripartenza dell’Italia.

Chi è Rondom? Al momento dell’annuncio del nome di Random tra i 12 prescelti, non sono mancati commenti ironici sul web. C’era chi pensava che Random fosse un posto assegnato casualmente di settimana in settimana ad un concorrente diverso, assegnato appunto in modo “random”.

Non è ovviamente così. Random è uno degli esponenti della musica italiana, classe 2001. Si avvicina alla musica da bambino ma è con il produttore Zenit che inizia a muovere i primi passi per raggiungere il pubblico.

Nel 2019 Random e Zenit producono e Chiasso, un brano che diventa virale in poco tempo, apprezzatissimo dai giovanissimi; raggiunge il podio nelle classifiche italiane, domina la Top Viral di Spotify ed ottiene il doppio disco di platino (oltre 60 milioni di stream su Spotify).

Ad ottobre 2019 esce il singolo disco d’oro Rossetto, una conferma del successo precedente. Rossetto totalizza più di 20 milioni di stream solo su Spotify.

A gennaio di quest’anno Random pubblica il terzo singolo Scusa a a a, il cui videoclip entra nella classica delle tendenze di Youtube, posizionandosi tra le prime posizioni.

Il nuovo singolo che lo vede protagonista si intitola Marionette, featuring Carl Brave, brano scritto dallo stesso Random con Carl Brave, composto da Samuel Balice, Andrea Passaretti, Daniele Vantaggio e prodotto da Zenit.

Le Marionette sono le schiave di una relazione tossica che fanno di tutto pur di non perdere la persona amata, inconsapevoli di essere nient’altro che marionette nelle mani del loro burattinaio.

Random è da oggi su Canale 5 per 4 appuntamenti in prima serata: è tra i cantanti scelti da Maria De Filippi nel cast di Amici Speciali.