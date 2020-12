Risulta già disponibile in queste ore la prima beta di MacOS Big Sur 11.2, con cui Apple punta a migliorare in modo significativo la cosiddetta user experience per il pubblico. Sono frammentarie le notizie disponibili fino a questo momento, anche perché parliamo di un pacchetto software disponibile per un numero limitato di persone. Di sicuro, la questione va analizzata con grande attenzione, se non altro perché in questo periodo gli utenti hanno evidenziato in diverse circostanze alcune anomalie.

Cosa possiamo aspettarci da MacOS Big Sur 11.2

Dunque, dopo aver trattato poche settimane fa le informazioni relative a MacOS Big Sur 11.1, dobbiamo guardare avanti. Secondo quanto raccolto oggi 17 dicembre, infatti, è possibile che ci siano interventi mirati da parte di Apple attraverso un rilascio di questo tipo. Con MacOS Big Sur 11.2 si parla, ad esempio, di potenziali miglioramenti delle prestazioni, aggiornamenti di sicurezza e correzioni di bug che non potevano essere risolti nella versione di rilascio di ‌‌macOS Big Sur‌‌. Di sicuro tornerò sull’argomento appena ne sapremo di più.

In sostanza, non si sa ancora cosa è incluso in ‌MacOS Big Sur‌ 11.2. Si spera, ad esempio, che con questo pacchetto software Apple abbia assicurato al pubblico una correzione per la frequenza di aggiornamento del display, oltre alla risoluzione di un bug che a detta di molti si manifesta quando si utilizza un monitor esterno. Chiaramente, in termini di risoluzioni di anomalie, ne sapremo di più solo nei prossimi giorni, con le prime prese di posizione da parte dei beta tester.

Nel frattempo, sentitevi liberi di commentare l’articolo odierno, in modo tale da conoscere al meglio pregi e difetti di MacOS Big Sur 11.2, in seguito alla distribuzione dell’upgrade per coloro che partecipano al programma beta. Cosa ne pensate? A giorni avremo ulteriori dettagli anche sull’aggiornamento definitivo.