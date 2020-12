Bisogna analizzare con grande attenzione le novità giunte oggi 4 dicembre per tutti coloro che sono in procinto di testare MacOS Big Sur 11.1, almeno stando alle notizie raccolte fino a questo momento. Ci siamo lasciati nelle scorse settimane con un aggiornamento non proprio convincente per il pubblico, come avrete percepito anche attraverso il nostro ultimo articolo a tema. La premessa, doverosa, è che al momento sono frammentarie le notizie messe a disposizione del pubblico in attesa di un rilascio definitivo.

Cosa dobbiamo aspettarci da MacOS Big Sur 11.1

Il fatto che sia in distribuzione una nuova beta è sicuramente positivo, in quanto ci dice che gli sviluppatori siano al lavoro per rendere più gradevole l’esperienza di utilizzo di MacOS Big Sur. Allo stesso tempo, però, i tanti problemi che sono venuti alla luce soprattutto durante il mese di novembre potrebbero aver bisogno di più tempo per essere accantonati. Cosa vuol dire questo? Semplicemente che il changelog della beta in questione ci parla di un passo in avanti fatto da Apple in termini di prestazioni e sicurezza.

Quando parliamo di MacOS Big Sur, è giusto ricordarlo, ci immergiamo in un mondo completamente nuovo per queste macchine. Tramite l’aggiornamento che abbiamo avuto modo di toccare con mano in queste settimane, infatti, ci siamo imbattuti nella tanto attesa rinnovata interfaccia utente, senza dimenticare una certa costanza per gli aggiornamenti alle app di sistema. A questo, poi, abbiamo potuto aggiungere il supporto ai video YouTube 4K HDR in Safari, senza dimenticare quello 4K HDR e Dolby Vision da Netflix.

Va detto che, ancor prima della seconda beta di MacOS Big Sur 11.1, in tanti avevano mostrato il proprio apprezzamento per le funzionalità dedicate a privacy e sicurezza. Vedremo se l’upgrade in questione riuscirà ad archiviare precedenti anomalie segnalate a più riprese dal pubblico.