L’attenzione mediatica attorno ad iPhone 13 si è già accesa. Nonostante Apple sia stata protagonista di un 2020 scoppiettante e ricco di sorprese – dal lancio della serie 12 a quello di iOS 14, passando pure per Mac, tablet e cuffie -, è naturale che esperti di settore e semplici appassionati di tecnologia mobile guardino già al futuro del colosso di Cupertino. E ad un prossimo anno che potrebbe consolidare la gamma di prodotti della Mela Morsicata.

Non stupisce allora che in data odierna, giovedì 17 dicembre 2020, siano emerse dalla rete nuove indiscrezioni dedicate al prossimo melafonino. In particolare, è un nuovo rapporto pubblicato dal quotidiano coreano Elec a riferire che con iPhone 13 Apple potrebbe abbracciare una vera e propria rivoluzione per quanto riguarda gli schermi in dotazione. Se con iPhone 12 si era scelto di puntare tutto sul supporto alle reti 5G di nuova generazione non includendo gli schermi a 120Hz, con il successore le cose potrebbero quindi andare a cambiare.

A quanto pare, infatti, due dei quattro iPhone 13 – che Apple dovrebbe lanciare a settembre 2021 -, includeranno degli schermi LTPO a bassa temperatura, che garantiranno il supporto ad un refresh rate di 120Hz. Si tratterebbe allora di una interessante feature di tipo hardware esclusiva per i modelli Pro, mentre le varianti lisce dovrebbero presentarsi sugli scaffali di tutto il mondo con gli schermi che abbiamo già visto a partire dallo scorso ottobre su iPhone 12 e iPhone 12 Mini – sapevate che quest’ultimo sta faticando nelle vendite? L’assenza degli schermi a 120Hz sulla gamma 12 ha fatto particolarmente discutere i fan della Mela, ma a sentite le fonti del portale Gizmodo pare che Apple sia stata costretta a scegliere tra questa tecnologia e il 5G per limitare il consumo della batteria. Non ci resta che attendere il prossimo anno per scoprire cosa bolle effettivamente in pentola e se Tim Cook e i suoi riusciranno a sedurre ancora una volta il pubblico con i loro nuovi device.