Dopo aver attirato l’attenzione degli appassionati da ogni parte del mondo, ora iOS 14.3 – e il “cugino” iPadOS 14.3 per tablet – lo sta facendo anche per quelli qui in Italia. Sì perché, come si legge sulle pagine del portale MacRumors, “mamma” Apple ha iniziato il rollout dell’atteso aggiornamento anche nel Bel Paese. Rollout che tocca un update che porta con sé non solo correzioni a bug e criticità segnalate dagli stessi utenti, ma anche diverse nuove funzionalità mai viste prima sui device del colosso di Cupertino. Non solo, l’azienda capitanata da Tim Cook ha messo a disposizione un update anche anche per gli iPhone più datati. Ma procediamo con ordine, per scoprire tutto quello che ci aspetta una volta terminato il download.

Prima di tutto, con l’aggiornamento a iOS 14.3, arriva il supporto alle nuove cuffie wireless over-ear AirPods Max, basate sul chip H1 e disponibili già da oggi 15 dicembre 2020 – e vera e propria sorpresa natalizia della “grande A” dell’hi-tech. Si tratta di cuffie in grado di offrire bassi ricchi e profondi, frequenze medie accurate ed alte frequenze nitide e cristalline. Sappiamo poi che con l’update non mancano nuovi emoji e wallpaper, mentre tutti i possessori di iPhone 12 Pro e iPhone 12 Pro Max potranno ora utilizzare il formato ProRAW, senza dimenticare l’introduzione del supporto al servizio Apple Fitness+. Ci sono anche diverse altre novità che potremmo definire minori, come l’arrivo di Ecosia, nuova scelta per quanto riguarda i motori di ricerca supportati.

Archiviate le novità di iOS 14.3, Apple come dicevamo ha rilasciato un aggiornamento anche per gli iPhone meno recenti, che abbracciano così la versione 12.5 di iOS, che porta con sé le notifiche di esposizione al COVID-19, già arrivate a inizio settembre 2020 per gli altri dispositivi. Inoltre, la società di Cupertino ha avviato il rollout anche di watchOS 6.3 per gli Apple Watch più datati, relativo alla sicurezza.