Disponibili ufficialmente tra ottobre e novembre, i nuovi melafonini di casa Apple – quindi iPhone 12, iPhone 12 Mini, iPhone 12 Pro e iPhone 12 Pro Max – hanno subito incontrato i favori del pubblico. I modelli Pro per via delle loro ottime prestazioni tecniche, quello base per un rapporto qualità prezzo piuttosto convincente, e quello Mini per via della sua volontà di strizzare l’occhio a quanti erano alla ricerca di uno smartphone elegante, leggero e compatto – e volendo pure in qualche modo “sfizioso”.

Eppure c’è chi è pronto ad affermare che iPhone 12 Mini, in particolare, stia faticando a trovare il suo target di riferimento. E di conseguenza non sta raggiungendo vendite soddisfacenti per il colosso di Cupertino. L’indiscrezione arriva dalle pagine del portale PhoneArena, che ha riportato i dati di Wave7 Research, secondo i quali questo modello “in piccolo” sarebbe il meno popolare tra gli smartphone della gamma iPhone 12 negli Stati Uniti d’America. Con conseguenti percentuali di vendite di molto inferiori rispetto a quelle dei “fratelli maggiori”. Più nello specifico, la variante Mini lanciata da Apple questo autunno avrebbe raccolto il 4/5% delle vendite dei principali operatori. iPhone 12, invece, avrebbe raggiunto dal 24% al 33% delle vendite per quel che riguarda i tre principali operatori americani.

Questo attuale e parziale flop di iPhone 12 Mini non può che stupire, considerata la recente ottima accoglienza in termini di vendite riservata all’iPhone SE 2020, che si è rivelato un successo a sentire i dati diffusi a luglio 2020 dai ricercatori del Consumer Intelligence Research Partners. Ora, gli analisti prevedono che il mercato degli smartphone compatti possa essere finito del tutto, nonostante ormai le dimensioni non siano poi cosi piccole come quelle a cui eravamo abituati qualche anno fa. Voi cosa ne pensate, la Mela Morsicata non produrrà più melafonini di piccole dimensioni? Il 12 Mini resterà un esperimento isolato o in futuro riuscirà a trovare il suo pubblico?