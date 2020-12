Dopo aver archiviato le golosissime offerte autunnali tra Black Friday e Cyber Monday, ora i videogiocatori guardano con interesse all’immancabile Calendario dell’Avvento GameStop, tornato anche quest’anno per allietare le festività natalizie di tutta la community geek italiana. La celebre catena di rivendita ha infatti pensato anche per il 2020 di aspettare la Vigilia di Natale con tantissime promozioni a cadenza quotidiana, dedicate naturalmente a console, videogame del momento, utili e sfiziosi accessori, e pure a merchandise a tema assortito.

La data di oggi, giovedì 17 dicembre 2020, non fa di certo eccezione, ed ha messo sul piatto il menù previsto per questa ennesima giornata all’insegna del Calendario dell’Avvento GameStop. Prima di scoprire tutti i prodotti selezionati dai vertici di GameStopZing, ricordiamo che le offerte si aggiornano mediamente ogni 24 ore e che è possibile consultarle tutte sul sito ufficiale dedicato all’iniziativa – denominata Happy Holispace! A questo giro, ci troviamo di fronte ad un’attenzione particolare per i videogame di Nintendo Switch, ultima console del colosso di Kyoto che può essere utilizzata sia collegandosi alla TV che in modalità portatile. Più nello specifico, tra gli sconti odierni abbiamo The Legend of Zelda: Breath of the Wild, capolavoro open world che reimmagina le avventure di Link e l’universo incantato di Hyrule con un approccio del tutto rivoluzionario per la leggendaria saga della “grande N”. Il titolo è in vendita a 59,98 euro, contro i precedenti 70.98 euro di listino.

Il Calendario dell’Avvento GameStop del 17 dicembre prosegue con i mostriciattoli tascabili di Game Freak, considerando che nel volantino troviamo in sconto il GDR Pokémon Spada, venduto al prezzo ribassato di 49,98 euro – quello precedente era di 60,98 euro. Tra i giochi in promozione presenti nei listini di GameStopZing per oggi troviamo pure il picchiaduro Super Smash Bros. Ultimate, dotato di un roster di combattenti davvero molto vasto – e in cui ha fatto di recente il suo ingresso Sephiroth da Final Fantasy 7. Cosa ne dite, ne approfitterete?