Nel variegato panorama videoludico non è raro imbattersi in golose offerte sia in formato fisico che digitale. Offerte come quelle del Volantone GameStop, che anche per il prossimo mese hanno intenzione di sedurre animi e portafogli di tutti gli appassionati dell’universo in pixel e poligoni. Sul sito ufficiale del noto rivenditore focalizzato sui videogame – che potete consultare anche voi collegandovi a questo indirizzo -, sono infatti apparsi gli sconti di febbraio 2021, che sono attivi da oggi – 28 gennaio – fino al 3 marzo, e comprendono diversi articoli assortiti come videogiochi, accessori, console, gadget, action figure, statuine, giochi da tavolo e coloratissimi Funko Pop.

Andiamo allora a scoprire insieme le migliori promozioni selezionate per arricchire il Volantone GameStop di febbraio, partendo dall’ecosistema PlayStation. Prima di tutto, acquistando la Telecamera HD per PS5 al prezzo di 69,98 euro andrete a ricevere incluso nel prezzo 10 euro di credito da spendere sul PlayStation Store oppure in alternativa un mese di abbonamento a Spotify o DAZN, mentre acquistando un controller DualSense avrete incluso nel prezzo un mese di abbonamento a PlayStation Plus al prezzo di 70,98 euro o 39,98 euro portando indietro un DualShock 4. Abbiamo anche PS4 500 GB con FIFA 21 e Voucher FUT a 329,98 euro, PS4 500 GB con Voucher Fortnite a 279,98 euro e PS4 PRO 1TB con Rainbow Six Siege, 5 euro di credito PSN e Voucher Fortnite (del valore di 31 euro) a 399,98 euro. Sul fronte Xbox, le offerte vertono sull’abbonamento trimestrale Xbox Game Pass Ultimate a 23,38 euro – con uno sconto pari al 40%. Inoltre GameStopZing offre il 20% di sconto sui nuovi controller Xbox nelle colorazioni White Robot, Shock Blue e Carbon Black a 47,98 euro l’uno o 17,78 euro portando indietro il nostro vecchio controller Xbox.

Il volantone GameStop attivo da oggi dedica spazio anche a Nintendo Switch. La console associata a Cover e Stand @Play di colore nero è in vendita a 329,98 euro. Fino al 10 febbraio sconti anche su Nintendo Switch Lite con Animal Crossing New Horizons, Nintendo Switch Online 3 Mesi e custodia rigida @Play a 259,98 euro. Sempre fino al 10 febbraio è possibile acquistare Nintendo Switch Lite con gioco a scelta a 249,98 euro, come ad esempio Super Mario Odyssey, Luigi’s Mansion 3, Pikmin 3 Deluxe, Super Mario 3D All-Stars, New Super Mario Bros U Deluxe e The Legend of Zelda Breath of the Wild. A chiudere, segnaliamo che acquistando il Nintendo Switch Pro Controller a 69,98 euro riceverete subito 10 euro di sconto su una selezione di giochi Nintendo dal prezzo minimo di 59,98 euro.