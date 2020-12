Il Natale è sempre più vicino, ed anche i videogiocatori si stanno preparando a dovere per trascorrere le festività a ritmo decisamente nerd. E lo fanno anche grazie al Calendario dell’Avvento GameStop, iniziativa che ormai da qualche anno seduce animi e portafogli degli appassionati di gaming con tutta una serie di offerte dedicate naturalmente a console, titoli di richiamo, accessori e merchandising a tema.

Un’iniziativa, questa, che ci accompagnerà fino alla Vigilia di Natale con promozioni che si rinnovano in media ogni giorno. Non dovrebbe allora stupire che anche oggi, mercoledì 16 dicembre 2020, il Calendario dell’Avvento GameStop sia tornato a solleticare le nostre fantasie. A questo giro, la celebre catena di rivendita ha deciso di puntare tutto sull’universo LEGO, mettendo in scena diversi sconti per prodotti legati ai notissimi mattoncini colorati danesi – con i videogame in prima fila. Come potete verificare direttamente collegandovi alla sezione dedicata alla promozione Happy Holispace! sul portale ufficiale di GameStopZing a questo indirizzo, tra i saldi odierni troviamo prima di tutto LEGO Marvel Super Heroes 2 per PS4, proposto a 14,69 euro, mentre la versione per l’ibrida Nintendo Switch è proposta al prezzo scontato di 21,69 euro.

Archiviati i lidi Marvel, LEGO incontra anche la Galassia lontana lontana di Star Wars tra i listini del Calendario dell’avvento GameStop. Le avventure della nuova trilogia con protagonisti Rey, Finn, Poe Dameron e BB-8 possono quindi essere vissute pad alla mano dai fan in LEGO Star Wars: Il Risveglio della Forza, in vendita a 10,49 euro. Si segnala inoltre LEGO Worlds per Nintendo Switch e PlayStation 4, rispettivamente al prezzo di 21,69 euro e 10,49 euro. Disponibile inoltre LEGO Ninjago Il Film Videogame, proposto a 21,69 euro nella sua versione Nintendo Switch, mentre a chiudere troviamo in offerta anche LEGO City Undercover per PlayStation 4, al prezzo scontato di 10.49 euro. Cosa ne dite, approfitterete dei saldi natalizi di GameStopZing per recuperare qualche divertente esperienza LEGO in chiave poligonale?