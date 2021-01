Gli appassionati di videogame sanno bene che da GameStop è possibile imbattersi occasionalmente in golose offerte dedicate all’universo in pixel e poligoni. Offerte come quelle incluse nel nuovo Volantone di febbraio 2021. Non solo, in occasione del mese degli innamorati, la catena GameStopZing ha deciso di lanciare una nuova promozione pensata proprio per le coppie. E per dichiarare il proprio amore al partner con spirito geek.

Come funziona allora questa interessante iniziativa lanciata da GameStop? Come spiegato dai vertici della catena sul sito ufficiale, il procedimento è molto semplice, e ci basterà pubblicare una storia romantica sul nostro profilo Instagram taggando @gamestop.italy su Instagram e assicurandoci di utilizzare l’hashtag #GSZLOVEYOU. Tutte le storie verranno visualizzate e giudicate dal team di GameStopZing, le tre ritenute più originali e divertenti riceveranno in omaggio un kit di San Valentino che include:

Smartbox Cene stellate a casa tua: kit per preparare le ricette dello Chef Marc Lanteri

Gioco da tavolo Back To The Future Dice Through Time

Non è tutto, perché, sempre stando a quanto si legge sul portale di GameStop, le tre dichiarazioni d’amore vincenti verranno mandate in onda nella puntata del 10 febbraio di GSZ TV. Avete tempo fino al 7 febbraio per partecipare, i vincitori verranno rivelati entro questa data sulle pagine Instagram e Facebook di GameStopZing. Secondo le regole, gli utenti fortunati che riusciranno a trionfare nella giornata degli innamorati dovranno contattare GameStopZing all’indirizzo email contestgamestop@gmail.com, ed effettuate le dovute verifiche del caso. Fatto questo, il premio verrà inviato direttamente al proprio domicilio. Come se non bastasse, la compagnia aiuta gli innamorati proponendo loro tante idee regalo per San Valentino, come ad esempio il Funko Pop! di Baby Yoda con cuore o Animal Crossing New Horizons per Nintendo Switch, senza dimenticare Mario Kart 8 Deluxe per Nintendo Switch oppure una intensa avventura come Cyberpunk 2077 o Marvel’s Spider-Man Miles Morales.