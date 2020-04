Armi e abilità in Final Fantasy 7 Remake: la guida per ottenerle tutte

Senza ombra di dubbio, Final Fantasy 7 Remake rappresenta una delle produzioni videoludiche più importanti dell’anno. Atteso a lungo dalla community di appassionati, il rifacimento della settima Fantasia Finale di Square Enix è disponibile dallo scorso 10 aprile su PlayStation 4 e PlayStation 4 Pro, con un primo episodio in esclusiva temporale sulla console di ultima generazione a marchio Sony. Dopo 23 anni dall’uscita del titolo originale – classe 1997 -, fan di vecchia data e nuove leve possono vivere un’incredibile avventura ruolistica tra le strade della cittadina di Midgar, sempre al fianco dell’ex SOLDIER Cloud Strife e dei suoi indimenticabili compagni – da Tifa ad Aerith -, che sono entrati di diritto nell’Olimpo in pixel e poligoni.

E se è vero che il game director Tetsuya Nomura e il suo team hanno deciso di mettere sul piatto un comparto tecnico di prim’ordine, un sistema di combattimento tra vecchio e nuovo e qualche rivoluzione nella narrazione classica, rimangono comunque molti degli elementi tradizionali già noti a chi ha avuto la fortuna di giocare all’esperienza originale. Tra questi, in Final Fantasy 7 Remake abbiamo a disposizione un nutrito arsenale per affrontare i nemici sul campo di battaglia. In particolare, si tratta di ben 24 armi diverse, per altro ognuna caratterizzata da una abilità specifica che può tornare utilissima in combattimento. E che vanno sbloccate nel corso della vostra avventura, DualShock 4 alla mano.

Final Fantasy 7 Remake, tutte le armi e le abilità su PS4

Come dicevamo, nel “nuovo” Final Fantasy 7 le armi a disposizione sono 24. Alcune possono essere ottenute semplicemente portando a termine una specifica missione, mentre per altre potrete fare affidamento ai Guil, ovvero la moneta utilizzata nel jRPG di Square Enix – sulle pagine di OM è presente anche una guida che vi svela come accumulare denaro velocemente e in gran quantità. Di conseguenza, andrò ora a svelarvi come aggiungerle tutte in collezione: potete anche fare riferimento alla video guida visibile poco più in basso in questo stesso articolo, pubblicata su YouTube dal canale PowerPyx.

Si parte con l’arma in dotazione iniziale di Cloud, la Spada Potens, che offre Attacco di valore 22, allo stesso modo della Magia, con l’abilità specifica Lesione Stremante. L’arma iniziale di Barret è invece Mitraglia Atomica, che vanta un valore di 19 per Attacco e Magia – e abilità Esplosione Stremante -, seguita da quella di Tifa, Guanti di Cuoio, di Attacco 27 e Magia 22, dotata di abilità Tallonatya. Abbiamo poi la Lama d’Acciaio di Cloud – con abilità Catena Rapida, Attacco 23 e Magia 31 -, che può essere ottenuta nel Capitolo 3, come ricompensa del negozio di armi automaticamente nel corso dell’avventura. Subito dopo, sarà il turno delle Nocche Metalliche di Tifa: l’Attacco è di valore pari a 54, la Magia a 12 e l’abilità è Imposizione. La farete vostra nel Capitolo 5, come ricompensa automatica. Allo stesso modo – ma nel Capitolo 6 – otterrete il Fucile d’Assalto di Barret con abilità Spirito di Squadra, Attacco 23 e Magia 33.

In Final Fantasy 7 Remake sono presenti anche i Guanti Sonici di Tifa. Questa arma ha Attacco 32, Magia 21 e abilità Rovesciata, e si può trovare nel Capitolo 7, in una cassa viola del livello B5 del Reattore 5. Passando ad Aerith, la sua arma iniziale è Asta Salvatrice, con abilità Cerchio Benedetto, e valori di Attacco e Magia rispettivamente pari a 29 e 43. Nel Capitolo 8, poi, Aerith otterrà acquistandola nel negozio Moguri del Settore 5, l’Asta d’Argento – con abilità Forza dell’Innocenza, Attacco 27 e Magia 50. Sempre nel Capitolo 8, dopo aver completato la missione “Piccola Perlustrazione” nel Settore 5 del Distretto Centrale – o comprandola dai negozianti nei capitoli successivi -, Cloud potrà ottenere l’arma Mazza Chiodata, che vanta come abilità Contrordine, Attacco 30 e Magia 30. Passando al Capitolo 9, sempre per il protagonista potete ottenere l’arma Dissetrice acquistandola nel negozio di armi del Palazzo di Corneo. L’abilità specifica è Finale Infinito, mentre Attacco e Magia si assestano su valori pari a 57 e 19.

Offerta Final Fantasy VII Remake - Sephiroth Dynamic Theme [Esclusiva... Final fantasy VII remake narra la storia di un mondo caduto sotto il...

Una reinterpretazione contemporanea della storia che esplora il suo...

Le armi di Final Fantasy 7 Remake proseguono con l’Asta Magica di Aerith, con abilità Sbarramento Magico, Attacco 24 e Magia 36. Da ottenere nel Capitolo 9, completando la missione “Vendetta Affilata”. Nel Capitolo 10, dopo aver drenato l’acqua nel sistema fognario, all’interno di una cassa viola, troverete i Guanti Piumati di Tifa – abilità Turbopugno, Attacco 50 e Magia 33. Passiamo ancora all’Asta di Mithril di Aerith, con abilità Verdetto Raggiante, Attacco 24 e Magia 92. Questa asta si trova nel Capitolo 11: dopo essere passati nel vagone del treno, scegliete il percorso a destra e passate all’interno di un altro vagone in cui troverete uno scrigno viola con l’arma. Sempre nel Capitolo 11, rubandola dal boss Eligor equipaggiando la materia Furto prima del combattimento, avrete la possibilità di mettere le mani sull’Asta Affilata di Aerith – con abilità Scudo del Lustro, Attacco 39 e Magia 34. Facendo un passo indietro al Capitolo 6, acquistandola nei bassifondi del Settore 6 nel negozio di armi che si trova a Parco Smeraldo, metterete le mani su Obice per Barret, con abilità Ira Funesta, Attacco 45 e Magia 30. Per gli Artigli di Mithril di Tifa – abilità Spirito Combattivo, Attacco 28 e Magia 55 – dovete invece sconfiggere il boss nel Capitolo 13. Nel Capitolo 14 poterete acquistare nel negozio di armi del Settore 6 la Lama di Mithril di Cloud – abilità Spada Esplosiva, Attacco 24 e Magia 72 -, mentre completando la missione “Minaccia sotterranea” conquisterete la Sfera Aguzza di Barret, con abilità Impatto, Attacco 65 e Magia 17.

A chiudere questa guida sulle armi di Final Fantasy 7 Remake su PS4 troviamo prima di tutto i Guanti Superiori di Tifa. Giocando nei panni di Tifa nel Capitolo 16, nella lobby del palazzo della Shinra, quando vi arrampicate su una macchina, noterete delle sbarre sospese sulle quali potrete arrampicarvi. Fatelo e raggiungerete una cassa viola con l’arma al suo interno. Arma che vanta l’abilità Pugno Diretto, Attacco 51 e Magia 41. Nel Capitolo 16, nel Palazzo della Shinra e pagando 10.000 Guil ad Hart, otterrete poi Battito Esplosivo di Barret, con abilità Distanza Zero, Attacco 34 e Magia 65. Nel Capitolo 17, all’interno della cassa viola che si trova nell’Area 65F del Laboratorio di Hojo, troverete l’Asta Rinforzata di Aerith – abilità Soccorso ATB, Attacco 50 e Magia 82. Gemella di Cloud si trova infine nel Capitolo 17, nel Palazzo della Shinra, in una cassa viola nel Livello 3 (Passaggio C), alla sinistra di una rampa di scale. Questa potente arma ha abilità Reazione, Attacco 46 e Magia 46.