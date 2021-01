Quello di PS5 è ormai divenuto un vero e proprio caso mediatico. Disponibile dallo scorso 19 novembre anche qui in Italia, la console next-gen a marchio Sony è andata sold-out al day one in una manciata di minuti, complici gli affollatissimi pre-order e le poche unità consegnate ai vari rivenditori dal colosso giapponese a causa delle difficoltà produttive dovute all’emergenza sanitaria. Le successive – e ancora una volta poche – scorte apparse in rete nelle settimane successive hanno seguito la stessa sorte, lasciando tutti coloro interessati a compiere il grande salto nella nuova generazione del gaming con un pugno di mosche.

Fortunatamente, però, pare che la situazione stia andando a sbloccarsi. Mentre gli occhi della maggior parte dei videogiocatori restano puntati sui listini di Amazon – ve ne abbiamo parlato in maniera approfondita in questo nostro articolo dedicato -, ora è infatti la divisione italiana di GameStopZing a riaccendere le speranza di chi aspetta la sua nuova PS5 fiammante in salotto. Non a caso, la catena specializzata in videogame e merchandise a tema ha annunciato sul suo profilo Twitter ufficiale che ci sono nuove scorte di PlayStation 5 in arrivo nei propri magazzini.

Ciao ragazzi, in merito alle console PS5 prenotate con dicitura D3, vi confermiamo che dalla prossima settimana inizieremo a distribuire le console in ordine di data di prenotazione. (1/3) pic.twitter.com/HNLsdzVm5P — GameStopZing Italia (@GameStopItalia) January 21, 2021

In particolare, le nuove unità del monolite nipponico serviranno ad accontentare i clienti che hanno effettuato una prenotazione D3, e che quindi inizieranno a ricevere la loro PS5 a partire indicativamente dalla prossima settimana. A seguire, il messaggio pubblicato dall’azienda:

Ciao ragazzi, in merito alle console PS5 prenotate con dicitura D3, vi confermiamo che dalla prossima settimana inizieremo a distribuire le console in ordine di data di prenotazione. Continuate a seguirci, vi ricontatteremo personalmente tramite i contatti da voi forniti in fase di prenotazione appena la vostra console sarà disponibile per il ritiro in negozio o spedita presso il vostro domicilio.

Insomma, si tratta di un’ottima notizia per chi è ancora in attesa di una PlayStation 5 già prenotata, ma anche per chi non ha ancora effettuato il pre-order, considerando che è assai probabile che nuove unità siano in arrivo anche presso altri retailer nel Bel Paese.