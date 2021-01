Quello di Cyberpunk 2077 è stato uno dei casi videoludici più peculiari del 2020, se non di sempre. Atteso per otto lunghi anni, il nuovo gioco di ruolo di casa CD Projekt RED è approdato finalmente sugli scaffali fisici e digitali lo scorso 10 dicembre, andando a graziare PC, Google Stadia, PS4, Xbox One e le console next-gen a marchio Sony e Microsoft – quindi le praticamente introvabili PS5, Xbox Series X e Xbox Series S.

Peccato che i tantissimi bug presenti nel codice finale di gioco abbiano inficiato quella che è comunque un’esperienza ruolistica in prima persona unica nel suo genere, fatta di neon, sangue e metallo tra le strade della metropoli fittizia di Night City. Soprattutto sulle piattaforme di ormai vecchia generazione, il nuovo videogame dagli stessi autori della trilogia di The Witcher non riesce ad esprimere al meglio il suo altissimo potenziale, nonostante le patch correttive rilasciate dal team di sviluppo abbiano comunque migliorato la situazione per i giocatori di Cyberpunk 2077 su PS4 e Xbox One. In attesa dei definitivi fix promessi da CD Projekt RED e dell’update next-gen primaverile, è possibile portarsi a casa il gioco ad un prezzo davvero assai invitante.

Sì perché, come potete verificare voi stessi collegandovi sul sito ufficiale di GameStopZing, la celebre catena di rivendita dedicata all’universo geek propone in offerta Cyberpunk 2077 per PS4 e Xbox One a meno di 10 euro, vale a dire 9,98 euro, ma solo per un periodo di tempo limitato. La promozione è valida solo dal 12 al 26 gennaio 2021 portando indietro un gioco PS4/PS5 o Xbox One/Series X/Series S valido per le promozioni. Offerta non cumulabile con altre promozioni di vendita o ritiro usato in corso, e riservata ai possessori di GSZ+. Cyberpunk 2077 Day One Edition include oltre al gioco le cartoline e la mappa di Night City, un set di adesivi, un compendio e vari bonus digitali tra cui la colonna sonora, artbook, manuale a colori e sfondi per desktop, smartphone e tablet. GameStopZing ricorda inoltre che il gioco è valido per le promozioni che prevedono il ritiro dei giochi usati.