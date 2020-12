A quasi dieci giorni dall’attivazione del cashback di Stato come si visualizzano le transazioni nell’app IO, naturalmente solo quelle utili per il raggiungimento del rimborso del 10% dell spesa effettuata? Gli italiani hanno risposto in massa all’iniziativa per limitare l’utilizzo dei contanti a favore, invece, dei metodi elettronici, dallo scorso 8 dicembre. Ora è il caso dunque di tenere sotto osservazione i movimenti che daranno diritto al prossimo rimborso sul proprio codice IBAN.

Come è possibile tenere sempre sotto controllo le transazioni dell’app IO che stanno contribuendo alla formazione del cashback? Considerando che queste ultime dovranno essere almeno 10 fino al primo periodo del programma valido fino al prossimo 31 dicembre, converrà controllare la situazione del proprio profilo utente all’interno della scheda Portafoglio dello strumento ffficiale. Qui, a prima vista, comparirà solo l’importo totale del rimborso maturato. Scorrendo la sezione, invece, si visualizzerà la voce “Dettagli transazioni”. Solo quelle valide saranno visualizzate a schermo con l’importo complessivo della spesa e il conseguente risarcimento maturato. Nella breve video guida al termine dell’articolo, ogni passaggio qui menzionato viene proposto e spiegato con riferimento alle schermate dello strumento dedicato al programma di Stato.

Come raccontato anche nei giorni scorsi, le transazioni nell’app IO non saranno subito visibili a seguito di un acquisto, almeno nella maggior parte dei casi. In particolar modo, in caso di pagamenti effettuati nei festivi o prefestiva, potrebbero essere necessarie fino a 72 ore (dunque 3 giorni) prima che i movimenti vengano tracciati ai fini del cashback di Stato. Il motivo è presto detto: in effetti, proprio i passaggi di denaro con moneta elettronica dovranno essere contabilizzati prima dall’istituto bancario di riferimento. Considerando le molteplici soluzioni a cui si affidano i cittadini italiani, va anche detto che ogni utente iscritto all’iniziativa del Governo avrà tempi diversi per la disponibilità proprio delle transazioni in app IO.