Come comportarsi se non si vedono le transazioni nell’app IO per il programma del cashback di Stato e se quanto speso dunque non sembra concorrere al rimborso per il mese corrente di dicembre 2020? Niente panico se più di qualche utente sta incorrendo in quella che sembrerebbe un’anomalia di natura tecnica. Potrebbe essere necessario del tempo in più prima di visualizzare in app alcuni acquisti che sono stati effettuati con carte o altri metodi di pagamento digitale.

Il cashback vero e proprio è partito lo scorso 8 dicembre, con la possibilità di iniziare ad accumulare spesa rimborsabile per tanti italiani. Il via definitivo al programma è stato tuttavia caratterizzato da un gran numero di problemi dell’app IO con l’impossibilità di registrare le carte associate agli acquisti e poi ancora l’IBAN per l’accredito di quanto di diritto per ogni singolo cittadino. Gran parte delle anomalie sono per fortuna rientrate, persistono ancora delle piccole difficoltà ma tra queste non si annoverano quelle relative alla visualizzazione delle transazioni effettuate. Queste ultime non compariranno mai immediatamente dopo una spesa effettuata ma potrebbe essere necessario attendere anche un bel po’ per vedere andare in porto l’operazione.

Nei giorni scorsi, il team Twitter dell’app Io, attraverso una serie di cinguettii, aveva comunicato che tutte le spese effettuate in una giornata sarebbero state poi consultabili di lì a poche ore, dopo la mezzanotte. Il chiarimento di oggi 11 dicembre va in un’altra direzione: se non si cedono le transazioni nell’app IO anche dopo svariate ore, non c’è da allarmarsi. Le spese dovranno essere contabilizzate dagli operatori di pagamento e la cosa comporterà un ritardo fino a 3 giorni lavorativi, ossia 72 ore. Si intuisce che tale limite potrebbe dilatarsi in caso di pagamenti effettuati in giorni festivi. L’importo del cashback di Stato dovrebbe essere sempre conteggiato, anche se con un po’ di ritardo,