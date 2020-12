Il revival di Lizzie McGuire resterà solo sulla carta: l’attrice Hilary Duff lo ha comunicato non senza esprimere la propria amarezza per questa occasione persa.

Il progetto che avrebbe dovuto riportare su Disney+ l’iconica sitcom di Disney Channel non andrà avanti, ha spiegato l’attrice, confermando che dopo una lunga agonia della produzione il revival di Lizzie McGuire è da ritenersi ormai archiviato.

Annunciato come uno dei prossimi titoli del catalogo della neonata piattaforma Disney+ nell’agosto 2019, il revival di Lizzie McGuire avrebbe dovuto raccontare la vita della protagonista ormai trentenne a New York City, con i sogni e i problemi tipici dell’età adulta ma con la presenza del suo alter ego tredicenne in forma animata, oltre agli amici e alla famiglia, ad aiutarla nell’affrontare gli alti e bassi della maturità.

Il revival di Lizzie McGuire è anche entrato in produzione, ma i problemi sono iniziati sin da subito, quando il creatore Terri Minsky ha abbandonato il progetto per divergenze creative. Quando la produzione si è bloccata, Hilary Duff ha tentato il tutto per tutto e ha chiesto con forza alla Disney di spostare la serie su Hulu per creare un racconto più maturo, destinato ad un pubblico più trasversale e che riflettesse meglio la vita della protagonista da adulta, ma la richiesta è caduta nel vuoto.

A nulla sono serviti gli sforzi dell’attrice e produttrice di salvare il revival di Lizzie McGuire, se – come spiega in un lungo post su Instagram – ad oggi il progetto è stato cancellato.

“Sono stata così onorata di avere il personaggio di Lizzie nella mia vita. Ha avuto un impatto così duraturo su molte persone, me compresa. Vedere la lealtà e l’amore dei fan per lei, fino ad oggi, significa molto per me. So che gli sforzi e le conversazioni hanno riguardato tutto il tentativo di far funzionare un revival, ma purtroppo [e] nonostante i migliori sforzi di tutti, non accadrà. Avrei voluto che un revival di Lizzie fosse onesto e autentico con chi sarebbe Lizzie oggi. È ciò che il personaggio si merita.

La mancata convergenza sulla linea editoriale del progetto tra i produttori originali e la Disney, evidentemente distante per contenuti e linguaggio, ha portato all’annullamento del revival di Lizzie McGuire, che avrebbe visto coinvolti sia il suo creatore originale che la maggior parte del cast storico (Adam Lamberg nei panni di Gordo, Hallie Todd nei panni della mamma di Lizzie Jo, Robert Carradine nei panni del padre di Lizzie, Sam e Jake Thomas come suo fratello Matt). Una decisione certamente non indolore per la protagonista, che oggi piange la possibilità perduta di interpretare di nuovo il suo personaggio più amato in carriera.

Possiamo tutti prenderci un momento per piangere la donna straordinaria che sarebbe stata e le avventure che avremmo vissuto con lei. Sono molto triste, ma giuro che tutti hanno fatto del loro meglio e le stelle non si sono allineate. Ehi, ecco di cosa è fatto il 2020.

La Duff si consolerà del mancato revival di Lizzie McGuire con il nuovo progetto di Darren Star, creatore di Sex and The City ed Emily in Paris, che sta sviluppando uno spin-off di Younger incentrato sul personaggio interpretato dall’attrice nella serie originale.