Hilary Duff ha il Coronavirus. Solo qualche giorno fa l’attrice aveva fatto il giro del mondo dopo aver condiviso sui social una foto dal set di How I Met Your Father con il cast al gran completo e oggi torna a farlo dal suo letto di casa e tutto per via della variante Delta che l’ha colpita. L’attrice ha annunciato di essere positiva e di essere alle prese con il virus che le ha portato via gusto e olfatto e che la costringe a convivere con un peso sul petto e la testa annebbiata.

Nello stesso messaggio postato nelle storie su Instagram, Hilary Duff ha annunciato di essere stata vaccinata e di essere grata per questo perché sicuramente i sintomi con i quali ha a che fare non sono molto violenti. Non c’è bisogno di dire che come sempre, in questi casi, le polemiche non mancano sul vaccino e sulla positività ma Hilary Duff non ha spiegato, almeno per il momento, se il Coronavirus ha a che fare con il set della serie How I Met Your Father che la vedrà protagonista oppure no.

Solo due giorni fa la Hilary Duff ha pubblicato una foto dal set di How I Met Your Father, spin-off della lunga serie televisiva How I Met Your Mother insieme ai suoi co-protagonisti. La serie sarà incentrata su Sophie, una donna che racconta a suo figlio la storia di come ha incontrato suo padre, un formato simile alla serie originale.

La storia è in gran parte ambientata nel 2021 e si concentra su Sophie e il suo gruppo di amici intimi. How I Met Your Father è stata creata da Isaac Aptaker ed Elizabeth Berger. I creatori originali di How I Met Your Mother Carter Bays e Craig Thomas saranno i produttori esecutivi dello spin-off.