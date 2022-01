How I Met Your Father, in uscita il 18 gennaio su Hulu, non è un reboot, ci spiegano i suoi creatori. Ed è ora di chiamarlo col suo nome, ovvero un sequel, una serie autonoma dalla precedente ma inserita nello stesso universo narrativo.

Presentando How I Met Your Father al tour invernale della Television Critics Association, il co-creatore Isaac Aptaker ha voluto precisare la natura della relazione tra i due format. Finora questa era stata identificata come un progetto di reboot, cioè un rifacimento del soggetto che prevede la totale o parziale riscrittura di trama e personaggi dell’originale, dando loro un nuovo inizio della stessa storia, seppur con delle rivisitazioni e dei cambiamenti. Invece Aptaker specifica che in questo caso non si è trattato di rifare la stessa serie con una protagonista femminile, riproponendo la trama e gli intrecci dell’originale, ma di raccontare un’altra storia che fa seguito alla prima e che le somiglia nei tratti principali.

How I Met Your Father è dunque una serie autonoma che non ripeterà pedissequamente gli elementi dell’originale, ma che ne ripropone il soggetto in una versione nuova, contenendo anche citazioni e richiami che saranno molto apprezzati dai fan della serie madre. D’altronde i creatori della serie originale Carter Bays e Craig Thomas, così come la regista e produttrice esecutiva Pamela Fryman, sono tutti “molto coinvolti” nella realizzazione di HIMYF.

La gente continua a riferirsi allo show come a un reboot ma non lo è. Piuttosto è un sequel autonomo. È ambientato nel mondo dello show precedente, ma è davvero una cosa a sé. Detto questo, adoriamo How I Met Your Mother. Ci saranno molte piccole gratificazioni per le persone che amano l’originale se rimarranno con noi.

Anche la protagonista di How I Met Your Father Hilary Duff ha sottolineato, in qualità di attrice ma soprattutto di produttrice esecutiva dello show, quanto la serie sia “qualcosa di originale“, un progetto a sé stante, sebbene “rubi alcuni elementi che hanno funzionato davvero bene” alla serie originale. Di sicuro un espediente mutuato da How I Met Your Mother è quello del narratore fuori campo: in questo caso, ad impersonare la protagonista da adulta che racconta ai figli come ha incontrato il loro padre, sarà interpretata da Kim Cattrall, che a differenza del compianto Bob Saget, recentemente scomparso, sarà in scena.

