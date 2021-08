How I Met Your Father subisce il primo recast a poche settimane dall’inizio delle riprese: un nuovo membro del cast entra a far parte della produzione per sostituire Brandon Micheal Hall, che è stato costretto a lasciare la serie per la sovrapposizione tra diversi impegni.

La new entry di How I Met Your Father è Daniel Augustin (David Makes Man), come riporta Deadline: l’attore si unisce al cast dello spin-off di Hulu per interpretare Ian, il ruolo originariamente destinato all’ex attore di God Friended Me Hall. Augustin ha interpretato Eman nella serie drammatica di OWN David Makes Man, che ha raggiunto la fine della seconda stagione all’inizio di agosto. In passato è apparso anche in piccoli ruoli o personaggi di puntata in serie tv molto popolari come Grey’s Anatomy, Dynasty e The Resident. Inoltre, prossimamente apparirà nella commedia di HBO Max Rap Sh*t.

How I Met Your Father arriverà otto anni dopo la fine di How I Met Your Mother, che si è conclusa dopo nove stagioni nel 2014. La serie spin-off segue lo stesso meccanismo narrativo dell’originale, ma stavolta la protagonista è una donna: la storia è incentrata su Sophie (interpretata da Hilary Duff), che racconta a suo figlio la storia di come lei e suo padre si sono incontrati, sulla falsariga del lungo racconto di Ted ai figli in How I Met Your Mother.

Il personaggio di Ian in How I Met Your Father, interpretato dalla new entry Augustin, è un uomo che Sophie incontra nella vita reale per la prima volta dopo averlo conosciuto via Tinder.

Le riprese di How I Met Your Father sono state interrotte quest’estate a causa della presenza di casi di infezione da Coronavirus sul set, con la stessa protagonista Hilary Duff contagiata dalla variante Delta. Le previsioni d’uscita su Hulu restano fissate per il 2022 inoltrato.