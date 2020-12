Il cast di Lucifer 6 continua a prendere forma. Entertainment Weekly ha svelato i nomi di altre due star che si aggiungono alla sesta stagione, l’ultima della serie tv Netflix basata sul personaggio dei fumetti Vertigo.

Le attrici Merrin Dungey e Brianna Hildebrand appariranno nel corso degli episodi conclusivi e i loro personaggi si legheranno alla “divina” famiglia dello show. Dopo aver incontrato Dio in carne e ossa – con il volto di Dennis Haysbert – i nuovi personaggi avranno legami con la famiglia angelica dello show.

Merrin Dungey vestirà i panni di Sonya, descritta come “una poliziotta in uniforme senza fronzoli che forma un legame improbabile con Amenadiel [DB Woodside]”. L’attrice è apparsa di recente in Big Little Lies, Man with a Plan e Star Trek: Picard e Star Trek: Lower Decks di CBS All-Access.

Brianna Hildebrand, meglio conosciuta come Negasonic Teenage Warhead del franchise di Deadpool, avrà il ruolo di Rory, descritta come “un angelo ribelle, angosciato e pronto a dare inizio ai guai” che spera di seguire le orme di Lucifer, l’angelo ribelle per eccellenza. Peccato che alla fine, resterà un po’ delusa nel vedere che il suo idolo non è esattamente così diabolico come pensava. La Hildebrand è inoltre apparsa in Trinkets, The Exorcist e Tragedy Girls.

Il pubblico dovrà aspettare ancora del tempo prima ancora di incontrare questi nuovi personaggi, perché Netflix non ha ancora rilasciato alcuna data sulla seconda parte della quinta stagione, che è stata ritardata a causa della pandemia di Covid-19. Le riprese si sono concluse solo lo scorso settembre, e il cast è tornato subito al lavoro per girare la sesta stagione. La prima parte di Lucifer 5 si è conclusa con un cliffhanger che lancerà la seconda tranche di episodi: Dio è apparso per mettere fino alla lotta tra Lucifer, Amenadiel, e Michael.

“Il suo arrivo lo riporta in un posto molto primordiale, e i suoi sentimenti sono molto duri”, ha dichiarato Tom Ellis, parlando di come l’arrivo di Dio influenzerà il Diavolo. “Sono così felice e orgoglioso di quello che abbiamo fatto. I primi due episodi della seconda metà di stagione sono i miei preferiti, senza dubbio.”

I primi otto episodi della stagione 5 di Lucifer sono ora disponibili su Netflix. La seconda parte arriverà nel corso del prossimo anno. La sesta stagione, infine, è attualmente in produzione.