Lucifer 6 può ufficialmente entrare in produzione. Dopo aver terminato le riprese del finale della quinta stagione, il co-showrunner Joe Henderson ha annunciato il primo ciak per il capitolo conclusivo della serie tv Netflix.

Sono ancora pochi i dettagli su quella che sarà – stavolta per davvero – l’ultima stagione, tranne per il numero di episodi. Netflix ha infatti confermato la produzione di 10 episodi, che porteranno lo show a raggiungere quota 93. Non più i fantomatici 17, come qualcuno ipotizzava.

Dato che il rinnovo per Lucifer 6 è arrivato quando ormai la produzione della quinta stagione era avviata, in molti si sono chiesti se la storia sarebbe cambiata. In un’intervista, Henderson ha dichiarato:

[La storia] Rimarrà esattamente la stessa, come abbiamo programmato, e questo è davvero molto importante per noi. Quando è arrivata l’idea per la stagione 6, io e Ildy [Modrovich, la co-showrunner] abbiamo detto a Netflix, ‘Se lo facciamo e troviamo la giusta storia, l’unica cosa che non vogliamo è cancellare ciò che è stato fatto finora. ‘ Una volta aver visto la seconda parte della stagione 5 capirete come la prima e la seconda siano in realtà un’unica grande stagione. Come tutto si collega… Le cose che accadono nella première di stagione combaciano completamente con il finale.

Come Tom Ellis, Lauren German e altri membri del cast hanno potuto mostrare sui social, sul set vige la massima sicurezza anti-Covid con distanziamento sociale e mascherine di protezione. Coronavirus permettendo, il primo ciak per Lucifer 6 è stato così annunciato da Henderson:

Oggi è il primo giorno di riprese per la stagione 6 di Lucifer! Sono così contento di aver terminato la quinta stagione e lavoreremo duramente per finire la serie su Netflix! Grazie al nostro incredibile cast e crew per l’impegno e la sicurezza nel preparare un finale coi fiocchi!

Today is our first day of shooting #Lucifer season 6! So happy we've finished up season 5, and we will be working our buns off to get it finished and to Netflix! Thanks to our incredible cast and crew for working hard and safe and delivering a kickass finale!! — Joe Henderson (@Henderson_Joe) October 6, 2020

Brutte notizie invece per quanto riguarda il rilascio della seconda parte di Lucifer 5. Il piano originale era di lanciare gli ultimi 8 episodi entro il 2020 a qualche mese di distanza dai primi 8 – pubblicati su Netflix lo scorso agosto. Complice il Covid-19 e la difficoltà nei lavori di post-produzione, il co-showrunner ha dichiarato che la seconda parte di stagione slitterà al 2021.