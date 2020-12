Arrivano alcune indicazioni estremamente interessanti questa mattina a proposito dell’iPhone 12, almeno per quanto riguarda le offerte Amazon. Dopo diverse settimane in cui non ci siamo mossi dal prezzo di listino, stamane la versione da 64 GB risulta disponibile in offerta per tutti coloro che a fine 2020 hanno pensato di regalare o regalarsi il prodotto. Dunque, se da un lato ci sono scenari incoraggianti dal punto di vista della produzione in vista del prossimo, come vi abbiamo riportato con un articolo pubblicato ieri, allo stesso tempo non dobbiamo distogliere lo sguardo dal presente.

A quali livelli è sceso il prezzo dell’iPhone 12 su Amazon

Secondo le indicazioni fornite da Amazon, come del resto potete osservare attraverso il box qui di seguito, il prezzo dell’iPhone 12 da 64 GB finalmente ci presenta scenari interessanti. Tutti coloro che sono interessati alla variante di colore rosso, infatti, in queste ore possono procedere con un esborso pari a 869 euro. A conti fatti, si tratta del picco più basso che qui in Italia avevamo toccato solo in occasione di un appuntamento come il Black Friday di fine novembre.

Offerta Novità Apple iPhone 12 (64GB) - (PRODUCT)RED Display Super Retina XDR da 6,1"

Ceramic Shield, più duro di qualsiasi vetro per smartphone

Ci sono poi altri aspetti da prendere in considerazione a proposito dell’offerta Amazon per iPhone 12 da 64 GB oggi 16 dicembre. In particolare, coloro che sono propensi ad effettuare l’ordine devono tenere a mente che l’offerta rientri nel programma di Amazon Prime. Questo vuol dire che non dovremo affrontare costi extra per la spedizione del modello, oltre al fatto che la consegna dovrebbe avvenire nel giro di 24 ore.

Come sempre, occhio alla disponibilità del prodotto, in quanto l’offerta descritta oggi per iPhone 12 da 64 GB potrebbe andare in esaurimento a stretto giro. Dunque, se volete risparmiare 70 euro rispetto al prezzo di listino non avete tempo da perdere. Che ve ne pare della promozione di questa mattina? Diteci che ne pensate.