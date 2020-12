È stato un 2020 sicuramente particolare quello di iPhone 12. Lo smartphone di Apple è approdato sugli scaffali solo nel mese di ottobre, con un ritardo (seppur minimo) sulla tabella di marcia. La pandemia da Covid-19 ha comportato diverse criticità, non ultimo il rallentamento della produzione dei dispositivi.

Il rischio di sfociare in una situazione analoga a quella di PS5, con le domande di molto maggiori rispetto all’offerta, c’era. Ma per fortuna il tutto è rientrato, con tutti i potenziali acquirenti di iPhone 12 che sono stati accontentati già al day one.

Con le vacanze di Natale imminenti, e con il nuovo anno che incombe, i vertici del colosso di Cupertino non possono però adagiarsi sugli allori. Tocca pianificare al meglio le strategie in vista del 2021, con lo smartphone attuale che continuerà la propria corsa e con il modello successivo che arriverà a dargli il cambio.

Sempre presente iPhone 12, scongiurato pericolo esaurimento

Chi ha in mente di passare ad iPhone 12 può dormire sonni tranquilli. Le prospettive di non trovarlo sugli scaffali è scongiurato, visti gli sforzi di Apple che, in vista dei prossimi mesi, ha incrementato la produzione. Nessuno resterà senza il suo nuovo melafonino, in un 2021 che porterà all’esordio anche del suo successore, iPhone 13.

Ci sono però dubbi e perplessità su quest’ultimo, o meglio, sulla sua potenziale utilità in termini di benefits portati ai consumatori. Già il modello del 2020 ha introdotto importanti novità, come il supporto alle reti 5G, oltre ai progressi di tipo tecnologico per quanto concerne l’hardware.

Sarà sotto questo punto di vista che iPhone 13 dovrebbe strabiliare per risultare effettivamente appetibile. E le indiscrezioni parlano di un upgrade già in cantiere per quanto riguarda il comparto fotografico, fiore all’occhiello per Apple.

I prossimi mesi saranno utili a capire quale strada intraprenderà il colosso americano in vista dei mesi autunnali. Restate sintonizzati quindi su queste pagine per tutti gli ultimi aggiornamenti.

Fonte