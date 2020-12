Con il veloce avvicinarsi del Natale, continuano pure le offerte GameStop avviate dalla nota catena di rivendita proprio in occasione delle imminenti festività invernali. Offerte che, come lecito attendersi, vanno a toccare nello specifico l’universo videoludico, pizzicando le corde degli appassionati tra console, titoli piuttosto recenti, accessori e merchandising assortito.

E se è vero che, come accade ormai ogni anno, le offerte GameStop legate al Calendario dell’Avvento ci accompagneranno praticamente fino alla Vigilia di Natale, allo stesso modo è naturale che siamo tornate a sedurre animi e portafogli del popolo geek anche nella giornata di oggi, martedì 15 dicembre 2020. Per altro con saldi su prodotti decisamente interessanti, anche per i gamer più smaliziati. La serie di sconti odierna si apre nientemeno che con il remake di Resident Evil 3, classico survival horror che graziò gli scaffali per la prima volta nel 1999, e tornato a nuova vita grazie all’impegno di Capcom proprio nel 2020. La versione in vendita a 34,98 euro è la Lenticular Edition, esclusiva da GameStopZing. Non solo, troviamo pure il calcistico eFootball PES 201 Season Update, prezzato a 29,98 euro, così come Assetto Corsa a soli 9,98 euro. Senza dimenticare l’acclamato Control, ultima fatica dei talentuosi ragazzi di Remedy Entertainment.

Le offerte GameStop di Natale del 15 dicembre vanno avanti con le maglie di FIFA 21 – disponibili in diverse taglie – e con il mouse gaming Trust GXT 108 a 12,98 euro. Troviamo scontate online e in negozio anche varie edizioni di Monopoly come quelle dedicate al fenomeno Fortnite, alla serie TV Stranger Things, al leggendario Pac-Man, a Dragon Ball Super, a Rick & Morty e pure la versione speciale celebrativa per gli 85 anni del celebre gioco da tavolo. Vi ricordiamo ancora una volta che tutte le promozioni del Calendario dell’Avvento GameStopZing riportate qui sopra sono valide fino alle 23:59 di oggi, martedì 15 dicembre. Cosa ne dite, ne approfitterete? Ditecelo più sotto nei commenti.