Una nuova storia ambientata nella “galassia lontana, lontana” creata da George Luca arriverà sul grande schermo nel 2023. Patty Jenkins dirigerà ufficialmente Star Wars: Rogue Squadron, il nuovo capitolo di questa incredibile saga cinematografica.

Durante il Disney Investor Day sono stati annunciati diversi attesissimi show e film che arriveranno durante i prossimi anni nelle sale cinematografiche e su Disney+. La Casa di Topolino è riuscita ad attirare l’attenzione del pubblico, della critica e degli investitori grazie ai prossimi progetti in arrivo. Gli amanti del cinema di fantascienza potranno presto imbarcarsi per un nuovo viaggio nello spazio, con Star Wars: Rogue Squadron.

Questo nuovo capitolo sarà diretto da Patty Jenkins, la regista di Wonder Woman e Wonder Woman 1984 (che uscirà tra poche settimane). La cineasta, dopo aver dimostrato le proprie competenze nel primo capitolo della saga dedicata alla supereroina nata nei fumetti DC Comics, si prepara quindi ad avvicinarsi a una saga quasi sacra per gli appassionati di fantascienza.

Per il momento, i dettagli non sono molti. Il film, che si svolgerà nel “futuro della galassia“, racconterà la storia di “una nuova generazione di piloti spaziali, che guadagneranno i loro distintivi a rischio della vita“. Disney ha diffuso il logo ufficiale del film, mentre Patty Jenkins – con un tweet – ha confermato di essere stata coinvolta in questa nuova avventura.

Una scena tratta da Star Wars: L’ascesa Di Skywalker.

Star Wars: Rogue Squadron, diretto da Patty Jenkins, arriverà al cinema durante il mese di dicembre del 2023. Durante i prossimi mesi, scopriremo quindi tutte le altre informazioni. Tra il 2015 e il 2019, sono stati rilasciati diversi film ambientati nell’Universo di Guerre Stellari, tra cui Star Wars: Il Risveglio Della Forza, Gli Ultimi Jedi e L’Ascesa Di Skywalker.