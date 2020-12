Esce D.O.C. Deluxe di Zucchero: contiene l’album D.O.C. e 6 nuovi brani, tra i quali un duetto con Sting. Il filo che lega i nuovi pezzi e l’album già pubblicato è la luce; se con D.O.C. Zucchero aveva iniziato una sorta di redenzione, la prosegue con i brani aggiunti nella versione deluxe che comprende anche Succede e Facile, due pezzi che avrebbero dovuto far parte di D.O.C. ma non erano ancora finiti.

Zucchero sarà all’Arena di Verona il prossimo anno per 14 show previsti nei mesi di aprile e maggio 2021. A proposito del blocco delle attività culturali osserva: “Vedo poco interesse nei confronti della musica, del cinema, del teatro e soprattutto vorrei che ai lavoratori arrivassero i sussidi promessi dalle autorità”

Sui concerti in Arena aggiunge di essere in attesa di nuovi aggiornamenti che consentiranno di comprendere le effettive possibilità di svolgimento degli eventi.



“A metà gennaio probabilmente ci diranno se possiamo ripartire e in che modo, magari ci sarà una capacità “covid”, che non si sa che numeri saranno. Io suono lo stesso, dobbiamo dare un segnale di rinascita. Suonerò anche con meno gente e con tutte le verifiche del caso, con mascherine e distanziamento”, sono le parole di Zucchero sui concerti all’Arena di Verona.

I live in streaming non sono un’opzione per Zucchero: “Piuttosto che niente meglio “piuttosto” ma è tutta un’altra storia. Per la musica che faccio, comincio a incitare il pubblico ma poi mi torna tutto; il feedback è determinante. Il concerto è un rituale, lo streaming è diverso”.

La canzone alla quale è più legato è Don’t Cry Angelina, quella che ancora adesso lo emoziona maggiormente.

Succede è invece una canzone ironica “alla Zucchero”: “Ero pronto a darti tutto, non solo ti avrei dato la luna te l’avrei anche costruita. Mi piace il ritmo e l’arrangiamento dei fiati, l’energia che trasmette”.

Facile è la decisione di amare: “Ho deciso che ti amo”, un intento che deriva dalla predisposizione ad innamorarsi.