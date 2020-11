Zucchero e Sting in September: il loro duetto è disponibile da oggi in radio e nelle piattaforme digitali. La collaborazione speciale anticipa il nuovo disco di Zucchero, D.O.C. Deluxe, disponibile dal prossimo 11 dicembre in formato doppio CD, triplo vinile colorato e digitale; su Amazon sarà disponibile anche in una versione speciale in triplo vinile nero autografato in edizione limitata.

D.O.C. Deluxe è la riedizione del precedente disco di inediti di Zucchero e contiene tutte le canzoni di D.O.C. e 6 nuovi brani tra cui September, il singolo inedito in duetto con Sting.

September anticipa anche l’uscita del nuovo album di duetti di Sting in programma per il 19 marzo 2021 con il titolo Duets.

Sting e Zucchero in September tornano da oggi in radio dopo essersi resi protagonisti di un video pubblicato a sorpresa per i fan con un’esibizione congiunta sulle note di Fields Of Gold in italiano. I due artisti sono legati da un’amicizia storica e da grande stima reciproca, di recente sono stati intercettati insieme in Italia, a lavoro sulle loro collaborazioni.

Alla luce delle vigenti norme anti Covid-19, il tour 2020 di Zucchero in programma all’Arena di Verona è rimandato al 2021 secondo questo calendario. I biglietti già acquistati restano validi per i rispettivi nuovi appuntamenti.

“SEPTEMBER è nata come risposta a questa pandemia – racconta Sting – quando i giorni erano tutti uguali e guardavamo a settembre come momento in cui tutto sarebbe finito, la pioggia sarebbe arrivata a lavare via tutto. Il brano aveva una melodia molto italiana alle mie orecchie e ho pensato di chiamare Zucchero per chiedergli di adattare in italiano alcuni versi e cantare il brano con me. Siamo amici da più di 30 anni, mi sembrava naturale”.

“Non c’è mai niente di pianificato quando lavoro con Sting – dichiara Zucchero – Mi ha chiamato per chiedermi di scrivere un testo in italiano per una canzone che aveva appena composto. A me il brano è piaciuto molto sin dall’inizio e così abbiamo deciso di lavorare insieme a questo duetto. Il brano risente e parla del periodo sospeso che stavamo vivendo durante l’estate e racconta della speranza di tornare presto alla normalità. Ancora oggi speriamo che questo “settembre” arrivi presto“.

Sting e Zucchero in September (testo)