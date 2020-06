Zucchero all’Arena di Verona nel 2021, posticipati i 14 concerti autunnali

Zucchero all’Arena di Verona nel 2021: i concerti in programma nei mesi di settembre e di ottobre di quest’anno sono stati posticipati alla primavera del 2021.

A causa del perdurare della situazione di emergenza sanitaria e alla luce delle disposizioni governative in tema di salute pubblica a proposito degli assembramenti, i 14 concerti di Zucchero all’Arena di Verona sono stati rimandati alla prossima primavera.

I biglietti già acquistati rimarranno validi per i nuovi spettacoli. Qui sotto troverete il calendario aggiornato che indica anche a quale data si può accedere in base al biglietto acquistato. L’acquisto del biglietto per uno dei concerti inizialmente previsti per i mesi di settembre e di ottobre consente l’accesso alla rispettiva data di recupero ed esclude la possibilità di accedere ad ogni altro concerti in programma.

I concerti di Zucchero all’Arena di Verona sono anteprime esclusive e verranno recuperate il prossimo anno.

Durante i live all’Arena, da lui stesso definito come «uno dei più bei posti al mondo per fare musica», Zucchero per la prima volta presenterà al pubblico italiano i brani estratti dal suo ultimo disco di inediti D.O.C e i grandi successi del suo repertorio artistico.

Le nuove date di Zucchero all’Arena di Verona:

23 APRILE 2021 – ARENA DI VERONA (recupero data del 22 settembre 2020)

24 APRILE 2021 – ARENA DI VERONA (recupero data del 23 settembre 2020)

25 APRILE 2021 – ARENA DI VERONA (recupero data del 24 settembre 2020)

27 APRILE 2021 – ARENA DI VERONA (recupero data del 25 settembre 2020)

28 APRILE 2021 – ARENA DI VERONA (recupero data del 26 settembre 2020)

29 APRILE 2021 – ARENA DI VERONA (recupero data del 27 settembre 2020)

30 APRILE 2021 – ARENA DI VERONA (recupero data del 29 settembre 2020)

1 MAGGIO 2021 – ARENA DI VERONA (recupero data del 30 settembre 2020)

2 MAGGIO 2021 – ARENA DI VERONA (recupero data dell’1 ottobre 2020)

4 MAGGIO 2021 – ARENA DI VERONA (recupero data del 2 ottobre 2020)

5 MAGGIO 2021 – ARENA DI VERONA (recupero data del 3 ottobre 2020)

6 MAGGIO 2021 – ARENA DI VERONA (recupero data del 4 ottobre 2020)

7 MAGGIO 2021 – ARENA DI VERONA (recupero data del 6 ottobre 2020)

8 MAGGIO 2021 – ARENA DI VERONA (recupero data del 7 ottobre 2020)