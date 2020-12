Tutti gli occhi e l’attenzione del pubblico che segue da vicino le vicende del Samsung Galaxy S10 è rivolta alla batteria dello smartphone. Già, perché la notizia di oggi 15 dicembre riguarda il rilascio della seconda beta impostata su One UI 3.0 per il device che è stato lanciato sul mercato poco meno di due anni fa. Di recente, sul nostro magazine, vi avevamo preannunciato un certo rallentamento per i lavori, dovuto proprio a problemi di autonomia dopo i primissimi rilasci del pacchetto software. La fase test, dunque, non stava dando i risultati sperati in questo particolare contesto.

Riprende lo sviluppo di One UI 3.0 sul Samsung Galaxy S10

La conferma relativa al fatto che lo sviluppo di One UI 3.0 per il Samsung Galaxy S10 sia ripreso a tutti gli effetti ci arriva questa mattina da SamMobile. A detta della fonte, la seconda build in versione beta del tanto atteso aggiornamento è ora disponibile per la serie 2019 in Corea, India e Regno Unito. Come noto, infatti, il programma non è mai stato avviato in Italia, come avviene sempre ormai con il produttore asiatico. Diversi i problemi che, a detta di Samsung, sono stati risolti con l’upgrade di metà dicembre.

Secondo il produttore asiatico, attraverso la nuova beta di One UI 3.0 per il Samsung Galaxy S10 sono stati risolti vari problemi relativi alla fotocamera e la relativa app dovrebbe essere più stabile. A questo si aggiunge la risoluzione del bug che aveva portato a qualche riavvio indesiderato, mentre gli utenti dovrebbero essere in grado, dopo una lunga attesa, di sbloccare i propri dispositivi Galaxy S10 utilizzando l’impronta digitale. Il precedente bug in questo senso pare sia stato risolto.

Stando alle ultime informazioni che circolano in rete, è probabile che il Samsung Galaxy S10 riceva l’aggiornamento definitivo con One UI 3.0 entro il mese di gennaio. In questo caso, ovviamente, il discorso riguarda anche l’Italia.