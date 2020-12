Arrivano ulteriori indicazioni oggi 14 dicembre per quanto riguarda il progetto che ci porterà dritti alla presentazione del nuovo Samsung Galaxy S21 ad inizio 2021. Forse già durante il mese di gennaio, quando avremo modo di toccare con mano le novità concepite dal produttore coreano per il suo top di gamma. Il fine settimana che ci siamo appena lasciati alle spalle è stato caratterizzato da alcune voci particolarmente interessanti a proposito della fotocamera che dovremmo testare appena il device sarà disponibile sul mercato, come notato attraverso il nostro articolo. Stavolta, però, concentriamoci sugli accessori extra.

Un caricabatteria extra per gli acquirenti di un Samsung Galaxy S21

Non ci sono ancora notizie ufficiali in merito, ma a detta di SamMobile, insieme al Samsung Galaxy S21, potrebbe essere lanciato sul mercato anche un caricabatterie extra in grado di fare la differenza. Attenzione, però, a quello che verrà incluso ed escluso dalla confezione originale. Già, perché da quando è stato annunciato che gli iPhone 12 non avrebbero più contato sulla fornitura in bundle di un caricabatterie, molti marchi hanno deriso Apple per la sua decisione. Ora, però, rischiamo di assistere a scenari simili con altri brand.

Come stanno le cose al momento? Le ultime notizie ci dicono che i vari Samsung Galaxy S21, Galaxy S21 Plus e Galaxy S21 Ultra potranno contare su un caricabatterie da 25W . Allo stesso tempo, secondo quanto riferito dalla fonte che ho selezionato per voi questa mattina, l’azienda avrebbe deciso di non includere lo stesso caricabatterie in alcuni mercati. Inoltre, il produttore coreano pare stia anche per lanciare un nuovo caricabatterie da 30W per i suoi smartphone, ma quelli saranno venduti separatamente.

Insomma, un valore aggiunto molto interessante, ma al momento fuori dalla confezione originale per il Samsung Galaxy S21. Vedremo come andranno le cose tra un mese circa.