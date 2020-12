I top di gamma Samsung Galaxy S21 sono attesi per il 14 gennaio, a distanza di qualche giorno dal CES 2021 di Las Vegas (che quest’anno si terrà online per via della pandemia da Coronavirus, purtroppo non ancora spazzata via). Ice universe ha fatto sapere che il colosso di Seul ha finalmente deciso di cambiare il sensore grandangolare della fotocamera, dando ascolto alle richieste degli appassionati.

Secondo le indiscrezioni rese note dal leaker, il Samsung Galaxy S21 dovrebbe adottare il sensore Sony IMX 563, con angolo di visione di 123°, autofocus (PD – Phase Detection) e modalità macro, che magari si attiverà in automatico in base al riconoscimento della scena (cosa che avviene già su alcuni dispositivi Huawei da qualche anno a questa parte). Come molti di voi sapranno, queste due specifiche mancavano agli smartphone del produttore asiatico, e che potrebbero fare la differenza integrate ad un comparto contraddistinto da un’ottica di sicura qualità e ad una risoluzione di un certo livello. L’obiettivo è quello di ottenere foto nitide ed altamente dettagliate anche a distanza ravvicinata e grandangolare.

Naturalmente non bisogna pensare che le caratteristiche sopra descritte siano ufficiali: aspettiamo sia il colosso di Suel a confermarle quando sarà arrivato il momento. Per adesso dei Samsung Galaxy S21 è stato anche detto presenteranno una back-cover in plastica e non in vetro, ma anche una batteria più durevole in virtù dell’ottimizzazione energetica del processore Exynos 2100 di cui dovrebbero essere dotate le versioni internazionali destinate anche al mercato europeo (diversamente ci sarà lo Snapdragon 888 di Qualcomm a muovere i fili), tra gli altri. Se siete curiosi di dare una sbirciata al modello più atteso del trio che ci attende (parliamo naturalmente del Samsung Galaxy S21 Ultra), potete ammirarlo nell’ultimo video che lo vede protagonista in questo articolo.