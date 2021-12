Col teaser di Fedeltà di Netflix sono state svelate le prime immagini e la data d’uscita dell’adattamento del romanzo best-seller di Marco Missiroli: il libro vincitore del Premio Strega Giovani, edito da Einaudi nel 2019, è stato trasformato in una miniserie da Alessandro Fabbri, Elisa Amoruso e Laura Colella, con la regia di Andrea Molaioli (La Ragazza del lago, Suburra – La Serie) e Stefano Cipani (Mio Fratello Rincorre i Dinosauri).

Fedeltà di Netflix era già stata annunciata nel 2019, poi la pandemia ha inevitabilmente rallentato il progetto. Ora però la miniserie in 6 episodi prodotta da BiBi Film è pronta al debutto, previsto per il prossimo San Valentino: arriverà su Netflix, in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo, dal 14 febbraio 2022.

Fedeltà di Netflix è presentata come una serie “liberamente tratta” dall’omonimo romanzo di Marco Missiroli, ma in realtà la trama sembra ricalcare pedissequamente quella del libro. Ambientata tra Milano e Rimini, è la storia di una coppia in crisi che affronta il dubbio del reciproco tradimento, imbarcandosi in un’esplorazione del desiderio e della voglia di trasgredire rispetto ad un’unione duratura alla prova della maturità.

Il teaser di Fedeltà di Netflix mostra per la prima volta in azione i personaggi principali: Carlo (interpretato da Michele Riondino), è un professore part-time di scrittura creativa e autore di guide turistiche, Margherita (Lucrezia Guidone) si è laureata in architettura ma ora si accontenta di fare l’agente immobiliare. Sono innamorati da molti anni, ma spesso i loro desideri li portano ad allontanarsi: Carlo inizia a fantasticare su una delle sue studenti, Sofia (Carolina Sala), mentre Margherita fa lo stesso col suo fisioterapista, Andrea (Leonardo Pazzagli). Entrambi coltivano il sogno di comprare un nuovo appartamento nel cuore di Milano per rafforzare la loro relazione, una casa come simbolo ed espressione della fedeltà, non solo di coppia, ma anche verso se stessi.











A giudicare dal teaser di Fedeltà di Netflix, la miniserie sembra promettere di ricostruire le atmosfere del romanzo, le ambientazioni cittadine evocate molto vividamente da Missiroli e le inquietudini dei personaggi che sono esse stesse le protagoniste della storia.

