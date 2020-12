E’ sicuramente ancora prematuro attendere da Sony l’annuncio dei giochi scelti per rientrare nell’offerta PS Plus di gennaio 2021. Eppure, come ormai da tradizione prima del reveal della nuova Instant Game Collection, sul web è già possibile imbattersi in ipotesi e previsioni. Quelle che, capirete da soli, cercano di indovinare quali videogame saranno stati selezionati dal colosso giapponese per essere regalati il prossimo mese a tutti gli abbonati al servizio PlayStation Plus, da poter scaricare gratuitamente tanto su PS4 quanto su PS5 – la console next-gen della “grande S” è disponibile in Italia dallo scorso 19 novembre, ma è attualmente sold out un po’ ovunque.

Ecco allora che, come accade ogni mese, andiamo a scoprire insieme le teorie di portali italiani ed esteri – dedicati naturalmente all’universo videoludico – sui giochi PS Plus di gennaio. Prima di analizzarli nel dettaglio, andiamo a ribadire che si tratta di titoli che sono pienamente compatibili con la piattaforma di nuova generazione firmata Sony. Non solo, come fanno notare i colleghi del sito italiano Everyeye, negli ultimi mesi il modus operandi dell’azienda dagli occhi a mandorla pare essere piuttosto chiaro: reclutare per la Instant Game Collection giochi già inclusi nel catalogo di PlayStation Now in passato. Lo ha fatto a novembre, offrendo La Terra di Mezzo: L’Ombra della Guerra e Hollow Knight Edizione Cuore di Vuoto, e pure a dicembre con Just Cause 4.

Ecco perché, sempre per Everyeye, la selezione di gennaio 2021 riservata agli abbonati PlayStation Plus potrebbe includere nientemeno che Control, ultima fatica – capolavoro! – dei ragazzi di Remedy Entertainment – “il titolo ha già ricevuto tutti i suoi DLC, ha lasciato PlayStation Now alla fine di agosto e questo mese è persino entrato a far parte di Xbox Game Pass”, si legge su EE. A questo, potrebbero poi affiancarsi nei giochi PS Plus di gennaio Uncharted: L’Eredità Perduta – così da completare finalmente la saga di Naughty Dog, di cui sono già stati regalati tutti i capitoli -, Shadow of the Tomb Raider e LEGO Worlds.