Gran Turismo 7 arriverà il 4 marzo 2022, così come precisato nel corso del PlayStation Showcase di inizio mese (che ha scongiurato il rischio di ulteriori rinvii). Su PlayStation Blog si è anche parlati di altri dettagli, più precisamente quelli relativi ai bonus del pre-ordine per quanto riguarda la 25th Anniversary Edition e la Digital Deluxe Edition. Chi prenoterà Gran Turismo 7 avrà diritto ai seguenti bonus: Toyota Castrol TOM’S Supra, Porsche 917 Living Legend, Mazda RX-VISION GT3 Concept (Stealth) e 100.000 crediti di gioco (CR). Ci saranno dei vantaggi dedicati a chi deciderà di effettuare il pre-ordine delle edizioni speciali.

La versione fisica, ovvero la 25th Anniversary Edition, include una SteelBook limitata, oltre che ai bonus che seguono: disco per PS5 e voucher per il gioco PS4, 1.100.000 CR, Toyota GR Yaris con livrea specifica per paese, colonna sonora ufficiale ‘The Music of Gran Turismo’, 30 diversi avatar di costruttori e partner, Toyota Castrol TOM’S Supra, Porsche 917 Living Legend e Mazda RX-VISION GT3 Concept (Stealth). Chi preferirà pre-ordinare Gran Turismo 7 nella versione digitale avrà diritto a questi bonus: Dual Entitlement PS4 + PS5, 1.600.000 crediti di gioco (CR), Porsche 917 Living Legend, Toyota Castrol TOM’S Supra, Mazda RX-VISION GT3 Concept (Stealth), colonna sonora ufficiale ‘The Music of Gran Turismo’, 30 avatar di costruttori e partner e Toyota GR Yaris con livrea specifica per paese.

Se interessati all’upgrade del gioco da PS4 a PS5, sappiate che bisognerà sborsare altri 10 euro per il passaggio, non appena il gioco sarà disponibile. Adesso la questione pare molto più chiara di quanto non fosse prima del PlayStation Showcase di inizio settembre (non ci resta che aspettare il 4 marzo 2022, data di uscita effettiva del gioco). Nel caso in cui abbiate qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.