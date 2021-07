Davvero inaspettata è la disponibilità PS5 su GameStop in questo lunedì 12 luglio. Sarà forse nel clima di festa scaturito dalla vittoria degli Azzurri per gli Europei di Calcio ma il sito online specializzato (senza alcun preavviso) ha messo in vendita proprio l’amata console a partire dalle ore 11:30 circa di questa mattinata di metà mese.

Di solito su GameStop Italia le disponibilità PS5 si materializzano a distanza di almeno una settimana e le ultime scorte ad essere state messe in vendita hanno fatto capolino solo lo scorso giovedì, nella consueta fascia pomeridiana sempre preferita. Proprio per questo motivo appare anomalo questo click day di inizio settimana, tra l’altro in orario mattutino e lavorativo mai prescelto per lo specifico scopo.

Per provare ad accaparrarsi una delle unità messe in vendità bisognerà seguire questo link dedicato. Occhio al fatto che sono messe in vendita sia le console prese singolarmente che in bundle con titoli. A dire la verità però, già sono stati segnalati una serie di problemi nell’acquisto. C’è chi prova a mettere il prodotto in carrello ma poi non riesce effettivamente a proseguire nella transazione e dunque a conquistarsi la sua unità. Il team social della pagina Facebook di GameStop consiglia di svuotare tutto il carello prima di procedere alla sola transazione per il prodotto tanto agognato appunto e nient’altro.

La disponibilità PS5 su GameStop è, come sempre, limitata fortemente nel numero di dispositivi messi a disposizione dei potenziali acquirenti. Come sempre e anche in questo caso varrà molto la tempestività degli acquirenti nel tentativo di riuscire ad accaparrarsi la propria unità. Ulteriori vendite successive a quella odierna non saranno annunciate in anticipo ma spetterà sempre ai fan della console tenersi costantemente aggiornati per recepire la notizia di un nuovo via alle vendite. Per quanto ci riguarda, non mancheremo mai di segnalare nuove possibilità di acquisto non appena disponibili.